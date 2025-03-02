Экономист назвал продукты, которые подешевеют в 2025 году

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В 2025 году ожидается снижение цен на ряд категорий продуктов питания, отметил в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, речь идет о тех товарах, которые в 2024 году показали очень высокие темпы роста цен.

«Мы вполне можем увидеть по итогам 2025 года снижение цен на сливочное масло на 3-5%. Пока что оно за период с 1 января по 17 февраля выросло на 1,82%, но я считаю вполне возможным снижение цен к концу 2025 года, т.к. объективных причин для повышенных темпов роста в 2024 году для него не было», - объяснил эксперт.

Также экономист обратил внимание то, что в прошлом году серьезный рост показали цены на овощи.

«В этом году в зависимости от урожая картофель может подешеветь на 15-25%, свекла и капуста – на 10-15%, лук – на 15-20%. Но пока, к сожалению, по ним мы видим рост (с начала года по 17 февраля 2025 года). Так, картофель подорожал на 7,51%, свекла подорожала на 3,42%, капуста подорожала на 6,72%, лук подорожал на 4,74%», - поделился прогнозом Балынин, подчеркнув, что цены на плодоовощную продукцию будут напрямую зависеть от урожая, а на него сильное влияние окажут погодные условия.