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Экономично и экологично: благодаря нацпроекту тольяттинская компания оптимизировала производство добавки к моторному топливу

17 марта 2023 14:28
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На территории губернии продолжается реализация национального проекта «Производительность труда».

На территории губернии продолжается реализация национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В нем на безвозмездной основе принимают участие предприятия различной направленности: транспорт, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, пищевая отрасль.

Среди участников национального проекта – ООО «Тольяттикаучук». Это одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса России, входящее в группу «Татнефть». Специализация компании – производство синтетических каучуков различных марок, углеводородных фракций, продуктов органического и неорганического синтеза, мономеров, полимеров. ООО «Тольяттикаучук» входит в десятку крупнейших экспортеров Самарской области.

В течение полугода в рамках нацпроекта «Производительность труда» на предприятии реализован пилотный проект на участке производства метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). Данное октаноповышающее химическое вещество используется как добавка при изготовлении автомобильных бензинов и позволяет снизить выбросы в атмосферу, увеличить КПД двигателя и срок его эксплуатации.

«Эксперты-кураторы проекта провели обучение наших специалистов по выявлению узких мест, потерь и методологии повышения эффективности. Мы получили новые возможности для оценки существующего производства и нашли варианты улучшений. Для повышения дальнейшей эффективности производственных процессов планируется познакомить с инструментами проекта всех работников предприятия», – сообщил главный инженер – технический директор предприятия «Тольяттикаучук» Павел Кубряков.

Мероприятия, реализованные в ходе пилотного проекта командой высококвалифицированных специалистов ООО «Тольяттикаучук» совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК), позволили адаптировать под индивидуальные производственные условия и внедрить универсальные инструменты бережливого производства.

«После проведенной диагностики было решено оптимизировать поток ключевого продукта за счет увеличения пропускной способности установки. В результате удалось сократить время протекания процесса на 17%, уменьшить незавершенное производство на 12%. При этом получили увеличение выработки на 10%», – рассказал руководитель проектов РЦК Александр Журавлев.

Правительство Самарской области и глава региона Дмитрий Азаров уделяют большое внимание реализации мероприятий национального проекта. Как сообщает министерство промышленности и торговли, на сегодня 144 предприятия уже внедрили инструменты повышения производительности труда с минимальными финансовыми затратами и достигли положительного эффекта по ключевым показателям. Количество сотрудников, которых обучили инструментам бережливого производства, уже 2161 человек.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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