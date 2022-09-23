ДОМ.РФ представил механизмы комплексного развития Самарской области

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В Правительстве Самарской области состоялось рабочее совещание под председательством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова с участием представителей ДОМ.РФ, органов исполнительной власти Самарской области и застройщиков.

Стороны обсудили механизмы, которые предлагает ДОМ.РФ для развития Самарской области. «Наш регион в полной мере владеет всем инструментарием поддержки инвестиционной деятельности. Мы активно пользуемся инфраструктурными бюджетными кредитами, являемся одним из признанных лидеров по реализации концессионных соглашений. Пакет концессионных соглашений в регионе уже превышает 180 млрд. рублей.

Мы заинтересованы в более активном взаимодействии с вашим институтом развития, готовы рассмотреть все возможности, которые предоставляет ДОМ.РФ», - открыл совещание Виктор Кудряшов.

Представители ДОМ.РФ презентовали эффективные механизмы для комплексного развития Самарской области – строительства жилья, создания объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Один из таких инструментов – аукционы ДОМ.РФ.

«Работа специалистов ДОМ.РФ с участками перед аукционами существенно упрощает комплексное развитие неиспользуемых федеральных земель, где после проведения торгов возможна реализация масштабных проектов жилищного строительства. При «перезапуске» территорий инвесторы имеют возможность использовать и другие

эффективные инструменты ДОМ.РФ, например, инфраструктурные облигации», — отметил директор подразделения продвижения и предоставления земельных участков ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

«Таких локаций пока не так много, но думаю, они будут появляться. Мы заинтересованы в этом механизме и готовы работать», - прокомментировал презентацию Института развития Виктор Кудряшов.

В IV квартале 2022 года ДОМ.РФ также предложит инвесторам имущественный комплекс, состоящий из участка площадью 0,33 га и зданий общей площадью 1974,6 кв. м. Объект расположен в Промышленном районе города по адресу: пр-т Кирова, д. 87 Условия проведения аукциона уточняются.

Представители ДОМ.РФ рассказали о возможностях механизма инфраструктурных облигаций, перспективных проектах строительства арендного жилья, программах льготного ипотечного кредитования, проектном финансировании строительства жилья. Так, в настоящее время ведется работа по взаимодействию между представителями ПАО «Банк ВТБ» и заинтересованными органами исполнительной власти Самарской области по решению вопроса определения категорий граждан – участников программы льготного ипотечного кредитования и размера льготных ставок.

В рамках механизма инфраструктурных облигаций на территории Самарской области реализуется важнейший для развития региона проект «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай». «Хочу поблагодарить ДОМ.РФ за огромную помощь, которую вы оказываете нам в реализации этого масштабного проекта. Благодаря этой поддержке нам удается привлекать ресурсы на более выгодных условиях и обеспечивать строгое соблюдение графика реализации проекта», - резюмировал Виктор Кудряшов.

Фото: пресс-служба правительства СО