ДОМ.РФ представил механизмы комплексного развития Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
У жителей региона появилась возможность пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции интраназально.
В Самарской области началась назальная вакцинация от COVID-19
По итогам соревнования первое место занял студент ТЭФ Дмитрий Зубов.
В Самаре прошел шахматный турнир между студентами СамГТУ и сотрудниками ПАО «Т Плюс»
Сотрудники СИЗО-4 провели с учащимися школы № 10 города Жигулевск доверительный диалог о важности выбора будущей профессии.
Сотрудники СИЗО-4 УФСИН СО проводят работу по профориентации с учащимися
Значимость события обозначил в приветственном адресе Игорь Комаров.
Окружной патриотический форум начал свою работу в Самаре
В Самарской области завершились чемпионат и открытый Кубок Вооруженных Сил России и Вооруженных Сил Республики Беларусь по военному троеборью.
Укрепляя традиции военного спорта: в Самарской области завершились чемпионат и Кубок ВС России и Беларуси по военному троеборью
Также в мобилизационные отделы прибывают представители различных предприятий, для получения повесток на своих работников.
В военные комиссариаты Самарской области прибывают мобилизованные граждане
Принять участие в конкурсе могут все, кто хочет быть просветителем, найти свою аудиторию и развивать навыки публичных выступлений.
25 сентября завершается прием заявок прием заявок на третий сезон Всероссийского конкурса «Лига Лекторов»
Аграрии страны представили свои новинки на Поволжской агропромышленной выставке в Самарской области
Дмитрий Азаров: «Аграрии вносят огромный вклад в продовольственный суверенитет, продовольственную безопасность нашей страны»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.83
-1.04
EUR 58.94
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
В Тольятти пройдет  финал VII Спартакиады пенсионеров России
«Мы чистим мир»: участники акции провели генеральную уборку береговой полосы острова Проран
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

ДОМ.РФ представил механизмы комплексного развития Самарской области

23 сентября 2022 14:45
182
Один из таких инструментов – аукционы ДОМ.РФ.

В Правительстве Самарской области состоялось рабочее совещание под председательством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова с участием представителей ДОМ.РФ, органов исполнительной власти Самарской области и застройщиков.

Стороны обсудили механизмы, которые предлагает ДОМ.РФ для развития Самарской области. «Наш регион в полной мере владеет всем инструментарием поддержки инвестиционной деятельности. Мы активно пользуемся инфраструктурными бюджетными кредитами, являемся одним из признанных лидеров по реализации концессионных соглашений. Пакет концессионных соглашений в регионе уже превышает 180 млрд. рублей.

Мы заинтересованы в более активном взаимодействии с вашим институтом развития, готовы рассмотреть все возможности, которые предоставляет ДОМ.РФ», - открыл совещание Виктор Кудряшов.

Представители ДОМ.РФ презентовали эффективные механизмы для комплексного развития Самарской области – строительства жилья, создания объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Один из таких инструментов – аукционы ДОМ.РФ.

«Работа специалистов ДОМ.РФ с участками перед аукционами существенно упрощает комплексное развитие неиспользуемых федеральных земель, где после проведения торгов возможна реализация масштабных проектов жилищного строительства. При «перезапуске» территорий инвесторы имеют возможность использовать и другие

эффективные инструменты ДОМ.РФ, например, инфраструктурные облигации», — отметил директор подразделения продвижения и предоставления земельных участков ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

«Таких локаций пока не так много, но думаю, они будут появляться. Мы заинтересованы в этом механизме и готовы работать», - прокомментировал презентацию Института развития Виктор Кудряшов.

В IV квартале 2022 года ДОМ.РФ также предложит инвесторам имущественный комплекс, состоящий из участка площадью 0,33 га и зданий общей площадью 1974,6 кв. м. Объект расположен в Промышленном районе города по адресу: пр-т Кирова, д. 87 Условия проведения аукциона уточняются.

Представители ДОМ.РФ рассказали о возможностях механизма инфраструктурных облигаций, перспективных проектах строительства арендного жилья, программах льготного ипотечного кредитования, проектном финансировании строительства жилья. Так, в настоящее время ведется работа по взаимодействию между представителями ПАО «Банк ВТБ» и заинтересованными органами исполнительной власти Самарской области по решению вопроса определения категорий граждан – участников программы льготного ипотечного кредитования и размера льготных ставок.

В рамках механизма инфраструктурных облигаций на территории Самарской области реализуется важнейший для развития региона проект «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай». «Хочу поблагодарить ДОМ.РФ за огромную помощь, которую вы оказываете нам в реализации этого масштабного проекта. Благодаря этой поддержке нам удается привлекать ресурсы на более выгодных условиях и обеспечивать строгое соблюдение графика реализации проекта», - резюмировал Виктор Кудряшов.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Аграрии страны представили свои новинки на Поволжской агропромышленной выставке в Самарской области
23 сентября 2022  16:24
Дмитрий Азаров: «Аграрии вносят огромный вклад в продовольственный суверенитет, продовольственную безопасность нашей страны»
137
XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта
23 сентября 2022  13:49
XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта
205
В Самаре открывается Универмаг российских дизайнеров
23 сентября 2022  12:08
В Самаре открывается Универмаг российских дизайнеров
236
Жителям микрорайона Крутые Ключи и городского поселения Смышляевка станет удобнее добираться домой
23 сентября 2022  11:48
Жителям микрорайона Крутые Ключи и городского поселения Смышляевка станет удобнее добираться домой
208
Новый мурал появился в Самаре
22 сентября 2022  12:36
Новый мурал появился в Самаре
572
Весь список