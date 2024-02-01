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За 2023 год доля импортной соли в России увеличилась с 31,1% до 33,6%. Такие данные привел Роспродсоюз.

Наращивание продукта связано с трудностями подачи вагонов для отгрузки отечественного товара и увеличением сроков доставки по железнодорожным магистралям. В Роспродсоюзе отметили, что этой ситуацией могли воспользоваться зарубежные поставщики, у которых нет проблем с отгрузкой своей продукции.

Зампредседателя правления Роспродсоюза Дмитрий Леонов добавил, что представители торговых сетей зачастую выставляют на полки магазинов зарубежную соль, а не отечественную продукцию. Это еще один фактор, который повлиял на рост импортного товара в стране, пишет МК.