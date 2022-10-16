Доходы торговых центров в РФ упали на треть

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Четверть ТЦ в России потеряли порядка 10% своих доходов от уровня февраля прошлого года. У 18 и 13% моллов арендный поток уменьшился на 20 и 30% или ниже соответственно, рассказали «Известиям» в Союзе торговых центров (СТЦ).

СТЦ провел опрос среди более чем 500 управляющих и экспертов, входящих в союз, обороты 56% ТЦ снизились. Как объяснил вице-президент объединения Павел Люлин, это связано с началом СВО и последовавших за ней санкций.

«Это происходит на фоне приостановки деятельности западных торговых брендов в России, а также перехода населения в режим экономии», — пояснил он.

По словам Люлина, при этом после небольшого периода ажиотажного спроса в торговых центрах посещаемость была ниже уровня прошлого года в среднем до 10%, что тоже отражает новую картину мира для ритейла, пишут "Известия".

«Впрочем, для четверти (26%) торговых центров обороты не изменились, а для 17% даже выросли относительно прошлого года», — отметил он.

В основном это районные торговые центры и объекты шаговой доступности, в которых не было крупных западных брендов, а посетители делают в основном ежедневные покупки, необходимые даже при экономии, сказал Люлин.

Картина изменения доходов торговых центров неоднородна и зависит от многих факторов: формата, расположения и управления, уточнил он.