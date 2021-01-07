Дмитрий Рогозин сообщил об этапах работы над новой ракетой-носителем “Союз-5” в Самаре

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Глава корпорации говорит о том, что ракета станет новым этапом в освоении космического пространства.

Перспективный носитель “Союз-5” будет выпускать самарское предприятие Роскосмоса - РКЦ “Прогресс”. Глава корпорации говорит о том, что ракета станет новым этапом в освоении космического пространства.

Дмитрий Рогозин рассказал об этапах в постройке ракеты на своей официальной странице в Facebook. Он сообщил, что специалисты изготовили межбаковые отсеки для испытательных образцов в новогодние праздники. Данные виды работ идут с большим опережением. Полностью готова силовая часть, началось изготовление бака окислителя первой ступени. Совсем скоро начнется монтаж кронштейнов и фиксаторов кабелей, а также другие работы. Рогозин пишет, что к летным испытаниям приступят в 2023 году.

Ракета “Союз-5” - это двухступенчатая ракета с автоматическим стартом, которая будет летать с Байконура. Будет также возможен морской старт, пишет ПроГородСамара.

Фото: РКЦ "Прогресс"