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Участниками меморандума стали сразу семь регионов, входящих в Приволжский федеральный округ.
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Дмитрий Богданов подписал меморандум о взаимодействии между Самарской областью и Республикой Башкортостан по созданию Евразийского экономического центра

17 июня 2022 18:21
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Участниками меморандума стали сразу семь регионов, входящих в Приволжский федеральный округ.

Соглашение подписано 17 июня на площадке Петербургского международного экономического форума. Участниками меморандума стали сразу семь регионов, входящих в Приволжский федеральный округ. Со стороны Самарской области документ подписал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. 

Комплексный инвестиционный проект создаст благоприятные условия для объединения проектов регионов-участников по освоению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, значительным экспортным потенциалом и восполнением технологических и компонентных пробелов. 

«Самарская область всегда занимает активную позицию в налаживании деловых кооперационных связей. Сегодняшнее время – это время вызова, когда традиционные цепочки поставок претерпевают изменения, и крайне важно вместе сосредоточиться на единой цели: обеспечить загрузку наших предприятий необходимыми материалами и комплектующими.  Совместная работа расширяет возможности как для новых инвесторов, так и для действующих инвестпроектов, деятельность которых может масштабироваться, принимая во внимание большую команду Приволжского федерального округа», - рассказал Дмитрий Богданов. 

«Работа в республике над созданием комплексного инвестиционного проекта была начата еще до изменения мировой конъюнктуры. Здесь нам большую поддержку оказал Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России», – пояснил министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов.

Вместе с тем, последние геополитические события придали этой инициативе особую актуальность в условиях необходимости преодоления последствий санкционного давления. Сегодня важным является создание предпосылок не просто для восстановления функционирования экономики, но и перенастройка, развитие и укрепление производственных цепочек. 

 «Соглашение подписано в присутствии заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексея Кузьмицкого, и это очень важно. В данном случае инициатива снизу, от самих регионов, поддержанная полпредством, -  большой шаг к достижению общей цели и уверенность в том, что итоговый продукт будет полезен для всех участников соглашения. Это та задача, которую ставит перед нами губернатор Дмитрий Азаров по использованию всех возможностей для развития бизнеса в Самарской области», - резюмировал Дмитрий Богданов.  

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

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