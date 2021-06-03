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Дмитрий Азаров рассказал о ключевых инфраструктурных проектах региона в рамках ПМЭФ-2021

3 июня 2021 15:46
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Помощник Президента страны Игорь Левитин оценил вклад Губернатора Дмитрия Азарова и всей региональной команды по развитию транспортной инфраструктуры.

Делегация Самарской области, которую возглавляет Губернатор Дмитрий Азаров, продолжает свою работу на XXIV Петербургском международном экономическом форуме. 

В этом году Петербургский международный экономический форум станет первым масштабным деловым событием очного формата после вынужденного перерыва в связи с пандемией. Неслучайно главной темой форума стала «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В этом году Самарская область вновь представляет на форуме свои проекты, среди которых макет первой в России «Умной дороги», проект электромобиля ZETTA, макет малого космического аппарата «АИСТ-2Д», информационная система «Цифровая модель региона». Также инвесторы России и мира могут познакомиться с интерактивной картой Самарской области с ключевыми отраслями экономики, транспортно-логистическими возможностями и инвестиционными площадками.

Второй день работы на форуме начался с конференции по развитию транспортной инфраструктуры в регионах страны. Для отрасли дорожного строительства России прошлый год стал прорывным – удалось добиться значительного превышения запланированных показателей по большинству строящихся объектов, часть дорог и развязок введены в эксплуатацию с опережением графика.

Как будет выглядеть опорная сеть федеральных скоростных автомагистралей к 2030 году? Каким образом будет обеспечено «подключение» и дальнейшее развитие прилегающих регионов к опорной инфраструктуре? Как будут работать механизмы привлечения внебюджетного финансирования в текущих условиях? Эти и другие вопросы обсудили во время дискуссии члены федерального Правительства, руководители регионов, ведомств и дорожных компаний.

Свое приветствие участникам конференции направил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин. Он отметил, что развитие транспортной инфраструктуры во многом определяет «качество жизни в регионах и является важнейшим фактором развития всей территории России», а также рост деловой активности, появление новых предприятие и создание рабочих мест. «Правительство России активно работает над созданием новых инструментов для поддержки развития инфраструктуры регионов, создания комфортных условий. И важнейшая роль в этом вопросе отводится дорожному строительству», – отметил вице-премьер.

«Скорейшее создание в нашей стране сети автомобильных дорог – это непременное условие роста благополучия и процветания наших граждан, самих территорий. Сегодня для наращивания темпов строительства дорожной инфраструктуры как никогда становится востребованной слаженная работа федерального центра, региональных властей и бизнеса: от формирования проектов до их оптимального структурирования и фактической оперативной реализации и последующего управления ими. Только совместными усилиями мы сможем добиться ускоренного транспортного строительства и роста экономики России», – отметил в своем обращении Министр транспорта России Виталий Савельев.

Значительное количество проектов совместно с регионами реализует группа компаний «Автодор». Генеральный директор организации Вячеслав Петушенко поблагодарил руководителей субъектов за совместную плодотворную работу по развитию транспортной инфраструктуры. Он отметил важность привлечения частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства. «Самый крупный проект, который мы реализуем совместно с регионом, за что я благодарен Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, – строительство дороги «Обход Тольятти». Наша задача – довести его до логического завершения. Реализация региональных проектов с привлечением частных инвестиций – за этим будущее», – уверен он.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что проект «Обход Тольятти» активно реализуется и работы идут полным ходом. «На 31 мая техническая готовность объекта уже составила 23,29%. И мы планируем до конца года выйти уже на более 40%», – подчеркнул он.

Глава региона напомнил, что Президент Владимир Путин в своем Послании призвал руководителей регионов брать на себя ответственность за реализацию масштабных, в том числе инфраструктурных проектов. «Никто большей ответственности, чем Самарская область, на себя не взял, так как именно у нас был инициирован проект «Обход Тольятти» со строительством мостового перехода через реку Волгу, – подчеркнул Дмитрий Азаров во время дискуссии. – Этот проект реализуется по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина в рамках международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» на основе государственно-частного партнерства». Стоимость проекта составляет порядка 121 миллиарда рублей. Завершить его реализацию планируется уже в конце 2023 года.

Губернатор отметил, что этот проект имеет особую важность для всей страны. При этом колоссальное значение имеет и для нашего региона. Напомним, что Тольятти является крупнейшим моногородом в России, в котором проживает более 700 тысяч жителей. «И особое внимание есть к этому городу и со стороны Правительства, и Президента страны, – подчеркнул руководитель области. – Дорога «Обход Тольятти» будет проходить в непосредственной близости к Особой экономической зоне, которая по итогам прошлого года стала третьей в стране. И мы рассчитываем, что новая магистраль даст мощный импульс развитию ОЭЗ».

Дмитрий Азаров также напомнил, что совместно с компанией РЖД идет строительство железнодорожной ветки к экономической зоне. Благодаря реализации этого проекта регион привлек целую цепочку инвесторов. «Это крайне важно для Тольятти, который потерял большое количество рабочих мест 10 лет назад и сейчас проходит период значительной трансформации. Нам удалось достигнуть определенного перелома, и сегодня у нас количество вакансий в Автограде, в том числе вновь созданных рабочих мест, больше чем людей, которые сегодня стоят на бирже труда и ищут работу. Поэтому я абсолютно поддерживаю «Автодор» в том, что магистраль - часть маршрута ЕЗК - дает импульс развитию не только нашего региона, крупнейшей нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации в стране, но и всем нашим коллегам, друзьям, регионам-соседям, через которые пройдет трасса. Уверен, что мы внесем свой вклад в реализацию этого проекта, а маршрут заработает и будет иметь колоссальный эффект: генерировать новые производства и рабочие места, доходы, развитие экономики – все, что важно для каждого региона. Для нас этот проект приоритетный», – обратил внимание участников конференции Глава Самарской области.

Во время беседы, Дмитрий Азаров подчеркнул, что в регионе подготовлены десятки транспортных инфраструктурных проектов на общую сумму 72 миллиарда рублей. Это и обновление наземного транспорта, и развитие метрополитена в Самаре, и строительство новых дорог. Среди них – магистраль «Центральная», которая должна пройти практически через весь областной центр.

«Мы уже разработали проектно-сметную документацию на реализацию первого этапа – 15 километров дороги. Мы готовы начать строительство при поддержке федерального бюджета или на принципах государственно-частного партнерства, – подчеркнул Дмитрий Азаров и напомнил о еще одном важном проекте по организации скоростного железнодорожного сообщения Липяги – Самара – Тольятти-Южное. – У нас разработано технико-экономическое обоснование, проект включен в инвестиционную программу РЖД. Понятно, что экономические условия прошлого года его отодвинули. Дополнительно мы заявили его в стратегию развития Российской Федерации и очень надеемся получить поддержку, в том числе в рамках объявленного Президентом страны механизма инфраструктурных кредитов. Кроме того, мы приступили к проектированию транспортно-пересадочных узлов за счет областного бюджета».

В завершении своего выступления Губернатор Самарской области поблагодарил Правительство страны, Минтранс и «Автодор» за совместную и результативную работу по развитию транспортной инфраструктуры в регионе и выразил надежду, что все намеченные проекты будет реализованы.

Помощник Президента страны Игорь Левитин оценил вклад Губернатора Дмитрия Азарова и всей региональной команды по развитию транспортной инфраструктуры. «Те программы, которые Губернатор озвучил, важны и нужны для развития всего региона. И мы их будем поддерживать, – подчеркнул он. – Дорога «Обход Тольятти», скоростное железнодорожное сообщение нужны для двух городов – Самары и Тольятти - с такой высокой маятниковой миграцией. Не для того, чтобы пропускать транзитный транспорт, они нужны для развития агломерации и всего региона. Самарская область – лидер в сфере государственно-частного партнерства, особенно в транспортной сфере. И такой подход мы будем поддерживать».

 

Теги: Дмитрий Азаров ПМЭФ-2021 проекты региона

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