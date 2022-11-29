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Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета

29 ноября 2022 15:22
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Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.

Во вторник, 29 ноября, состоялось очередное заседание Самарской губернской думы, участие в котором принял губернатор Дмитрий Азаров, руководители министерств и ведомств региона. Ключевой вопрос повестки – Закон об областном бюджете на следующий год и плановый период 2024-2025 годов.

Глава региона поблагодарил депутатов за совместную профессиональную работу над параметрами главного финансового документа области. Напомним, накануне пленарного заседания состоялось широкое обсуждение на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, на котором были рассмотрены 134 поправки к финансовой части и 12 – к текстовой, поступившие от всех фракций областного парламента.

По итогам обсуждения комитетом рекомендовано к принятию 36 финансовых и 11 текстовых поправок, к отклонению – 36 финансовых и 1 текстовая, к рассмотрению в ходе исполнения бюджета – 34. Кроме того, в рамках рассмотрения законопроекта в первом чтении уже были учтены 28 поправок.

«Любой бюджет должен иметь приоритет. Понятно, социальная направленность нашего бюджета обеспечивается на протяжении всех последних лет. Тем не менее, увеличивая публичные обязательства и меры государственной и региональной поддержки, удалось в предшествующий период сконцентрироваться на инфраструктурном развитии региона – это и транспортная, и инженерная инфраструктура. Сделать удалось многое. Это строительство новых мостов, развязок, небывалые темпы ремонта дорог, развитие инженерной инфраструктуры, в том числе за счет жесткого контроля исполнения инвестиционных программ компаниями-монополистами. У нас абсолютно лучший результат в стране – более 95% по итогам прошлого года, при том, что средний показатель по стране не достигает 50%. Мы с вами многое сделали для того, чтобы заложить основы развития. И прирост инвестиций, напомню, в прошлом году составил 122,5%, в этом году, несмотря на очень сложную ситуацию, рост инвестиций превышает 4,5%», – отметил Дмитрий Азаров. По его мнению, этому способствовала, в том числе, работа по совершенствованию регионального законодательства, созданию дополнительных преференций для развития бизнеса, предпринимательства, промышленного производства и инновационной деятельности.

«Мы это сделали вместе. И в бюджете следующего года, конечно, есть приоритеты, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к депутатскому корпусу. – Много раз мы говорили про ремонт лифтового оборудования, знаем, в каком состоянии оно находится. В итоге мы в 7 раз увеличиваем финансирование этого направления, ведь это жизни и здоровье людей. Мы можем, что называется, «тонким слоем» размазать бюджет – сложный в нынешних условиях – по всем направлениям, но тогда нигде не добьемся результатов. Разве это наш с вами подход? Нет. Мы с вами все последние годы ставим цели и достигаем их. Уверен, также будет и в этот раз».

Глава региона отметил, что в нынешних условиях достаточно сложно строить прогнозы по развитию экономики, доходной части бюджета региона. Но благодаря тщательной проработке главный финансовый документ получился сбалансированным.

«Я думаю, что мы приняли взвешенное, оптимальное решение. Но совершенно очевидно, что у нас есть потенциал для того, чтобы увеличивать доходы, работать с крупнейшими предприятиями, а также субъектами малого и среднего бизнеса. Мы надеемся, что и прогнозные показатели текущего года будут лучше, чем сегодня отражены в бюджете. Это даст нам возможность вернуться к обсуждению, как мы это делаем каждый год в процессе исполнения бюджета и наказов избирателей, тех поправок, которые предложены депутатами», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Значительную долю расходной части областного бюджета в следующем году планируется направить на финансирование социальных отраслей экономики. 65,5 миллиардов рублей – на реализацию социальной политики, 52,6 млрд – на развитие сферы образования, 21,4 млрд – на здравоохранение, почти 20 млрд – на жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды. Кроме того, были учтены целевые безвозмездные поступления в объеме 50,8 млрд рублей.

Дмитрий Азаров поблагодарил парламентариев и членов областного Правительства за конструктивную работу. «Уверен, что в таком темпе, с таким подходом, с единым ритмом и дыханием со всей страной все сложности преодолеем, по всем фронтам победим», – резюмировал губернатор.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что между первым и вторым чтением была проведена большая и кропотливая работа в ходе обсуждения проекта бюджета. «Депутаты, министры, представители профильных направлений скрупулезно обсуждали, можно сказать, каждую статью, каждое предложение. В итоге общее решение было принято. Более 60 процентов расходов в бюджете 2023 года будут направлены на социальную сферу, образование, здравоохранение. Но в тоже время, это и бюджет развития, в нем заложены средства на дальнейшее движение вперед, на строительство и ремонт объектов социальной сферы, на новые школы, детские сады, дороги, – все то, что делает Самарскую область комфортной для жизни. Благодаря личным усилиям губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, областной бюджет в 2023 году получит более 50 млрд рублей федеральных средства. Знаете, есть регионы, где эта сумма составляет весь бюджет субъекта. У нас же – это дополнительные поступления из федеральной казны. Абсолютно убежден: наш бюджет позволит нам продолжать поступательное развитие Самарской области», – подчеркнул спикер регионального парламента.

Руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин отметил, что принятый бюджет региона позволит системно, шаг за шагом решать задачи, поставленные Президентом страны. «Кроме того, мы сможем дальше продолжить реализацию Стратегии лидерства, а самое важное, в главном финансовом документе отражены наказы наших избирателей. В данном случае – народная программа. Это начало работы большого пути. Убеждены, что с возможностями губернатора будут привлечены дополнительные значительные средства», – отметил депутат.

«Сегодня фракция ЛДПР поддержала бюджет не потому, что он идеальный, и не потому, что Правительство Самарской области поддержало поправки ЛДПР, хотя это очень правильный шаг. Сегодня то время, когда нужно понимать, что стоят общегосударственные задачи – они гораздо важнее и сильнее, чем межпартийные. Враг должен видеть и чувствовать наше единство, чувствовать, что мы все вместе», – подчеркнул руководитель фракции ЛДПР Александр Степанов.

«Мы рассматриваем бюджет в нестандартной социально-экономической ситуации, которая касается всех промышленных предприятий, формирующих налоговую базу региона, во время сильнейшего внешнеполитического и экономического давления и санкций. За любой цифрой в бюджете стоит уровень жизни каждого жителя нашей области. Сегодня как никогда важно рачительно и с особым вниманием отнестись к затратам, учитывая стратегические цели развития региона. В целом, на наш взгляд, бюджет 2023 года сбалансирован, его параметры гарантируют выполнение всех социальных обязательств», – добавил руководитель фракции «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду» Михаил Маряхин.

«Фракция партии «Новые люди» внесла несколько поправок в бюджет Самарской области, которые касаются дополнительной поддержки здравоохранения, дорожно-транспортной инфраструктуры. И очень отрадно, что они учтены. Мы продолжим работу в этом направлении – со всей ответственностью и пониманием ситуации. Хочу поблагодарить Правительство Самарской области за проделанную работу в период финансового, санкционного давления на нашу страну извне», – отметил руководитель фракции «Новые люди» Роман Маркаров.

Руководитель фракции КПРФ Алексей Лескин подчеркнул, что партией были сформированы 24 поправки на сумму более 3 млрд рублей, большая их часть учтена. Особое внимание уделено вопросам ремонта объектов здравоохранения, обеспечения жильем детей-сирот, развития инфраструктуры отдыха и оздоровления детей, замены лифтового оборудования в медучреждениях.

Таким образом, основные параметры бюджета на 2023 год составят: доходы в размере 242 млрд 751 млн рублей, расходы в размере 267 млрд 844 млн рублей. Большинством голосов депутатов бюджет Самарской области утвержден во втором и окончательном чтении.

 

Фото:    Юлия Рубцова

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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