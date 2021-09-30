Дмитрий Азаров добился предоставления инфраструктурного кредита на строительство метро в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
Муниципальный контракт рассчитан до конца октября 2021 года.
В Самаре работы по комплексному обновлению улицы Ленинской выполнены на 80%
Первый учёт воды вели на портативных механических вычислительных машинах.  
Новый выпуск проекта "Музей воды идёт к вам": арифмометр Однера
На «Тольяттиазот» под контролем Махлая продолжаются аварии
На «Тольяттиазот» под контролем Махлая продолжаются аварии
В связи с монтажом стрелочных переводов.
В Самаре трамваи №№ 5, 11, 12, 22, 24 будут следовать по скорректированным схемам
Возможное введение выплаты не учитывает особенности получателей материнского капитала, отметила замглавы ведомства Ольга Баталина.
Минтруд изучит предложение Счетной палаты о ежегодной выплате в 20 тысяч рублей к школе из маткапитала
В целях повышения качества медицинского освидетельствования были внесены изменения в положения о военно-врачебной экспертизе.
В Вооруженных силах РФ повысили требования к здоровью россиян, призываемых на службу
Данные меры обусловлены ростом заболеваемости COVID-19.
Постановление губернатора Дмитрия Азарова - о мерах противодействия коронавирусной инфекции
АО «ССК» призывает граждан своевременно и правильно оплачивать потребленную электроэнергию.
Житель Сызрани самовольно подключился к электросетям и наказал себя на 276 тысяч рублей
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.66
-0.1
EUR 84.31
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольятти состоится «Открытое собеседование» для МАУ «МФЦ»
4 октября в самарском зоопарке отметят "Всемирный день животных"
Знаменитый ресторатор Константин Ивлев посетил Губернский рынок Самары
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Дмитрий Азаров добился предоставления инфраструктурного кредита на строительство метро в Самаре

30 сентября 2021 14:57
149
Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение инфраструктурных бюджетных кредитов для 9 субъектов страны, вих  числе – Самарская область.

В четверг, 30 сентября, заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин в режиме видеоконференции провел заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Главы регионов страны представили ключевые проекты, запланированные к реализации в ближайшее время за счет предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов. Интересы Самарской области представлял губернатор Дмитрий Азаров.

При рассмотрении проектов по развитию инфраструктуры с финансированием, в том числе по программе «Инфраструктурное меню» вице-премьер отметил, что на сегодняшний день 75 субъектов направили заявки на общую на сумму 975,7 млрд рублей, что значительно превышает утвержденный общий лимит в 500 млрд рублей.

«Потребность субъектов в финансировании с использованием механизма инфраструктурных бюджетных кредитов большая. Это говорит об активной работе на местах по строительству нового жилья и развитию комфортной городской среды», – заявил зампред Правительства.

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение инфраструктурных бюджетных кредитов для 9 субъектов страны, в числе которых – Самарская область. Будет выделено порядка 10,4 млрд рублей на завершение строительства первой линии метро в столице региона.

«Сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию одобрена заявка Самарской области на реализацию проекта достройки первой линии самарского метрополитена. Сама возможность у нас появилась благодаря решению Президента страны Владимира Владимировича Путина, озвученного в Послании о предоставлении регионам инфраструктурных бюджетных кредитов. Лимит для Самарской области превысил 10 миллиардов рублей. Это позволяет нам завершить строительство первой линии метрополитена. Таким образом районы Безымянки будут связаны с административным, культурным центром Самары», – подчеркнул Дмитрий Азаров и поздравил всех с принятием важного буквально для всех жителей области решения.

На выделенные средства в рамках комплексного развития территорий будет построена станция «Театральная». Ее появление позволит решить вопрос эффективной перевозки 3,5 млн пассажиров в год из быстро растущих промышленных районов города. Кроме того, новая станция снимет существующие технологические ограничения и обеспечит сокращение интервала движения поездов с нынешних 15 до 5 минут.

«Отдельно подчеркну: за поддержкой нашей заявки я обратился к Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину и уже сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии это решение было принято. Планируем, что в 2024 году строительство первой линии метрополитена будет полностью завершено», – акцентировал Дмитрий Азаров.

 

Фото:   правительство СО

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы смогут проголосовать за любимый продукт и бренд на Национальном конкурсе «Вкусы России»
30 сентября 2021, 13:38
Самарцы смогут проголосовать за любимый продукт и бренд на Национальном конкурсе «Вкусы России»
Конкурс ориентирован на то, чтобы привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса и создать новые точки роста. Общество
173
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
30 сентября 2021, 09:27
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Перепись населения, завершение отсрочки на ТО, сокращенные сроки оформления документов для дольщиков и другие новшества. В стране
253
В Челябинске состоялся II Форум глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
29 сентября 2021, 19:56
Дмитрий Азаров пригласил к сотрудничеству представителей бизнеса из стран-членов ШОС
В Челябинске состоялся II Форум глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Общество
465
В центре внимания
Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение инфраструктурных бюджетных кредитов для 9 субъектов страны, вих  числе – Самарская область.
30 сентября 2021  14:57
Дмитрий Азаров добился предоставления инфраструктурного кредита на строительство метро в Самаре
147
Самарской области выделено дополнительно из федерального бюджета более 136 млн рублей на возмещение затрат производителям зерновых культур
30 сентября 2021  13:47
Самарской области выделено дополнительно из федерального бюджета более 136 млн рублей на возмещение затрат производителям зерновых культур
237
Самарцы смогут проголосовать за любимый продукт и бренд на Национальном конкурсе «Вкусы России»
30 сентября 2021  13:38
Самарцы смогут проголосовать за любимый продукт и бренд на Национальном конкурсе «Вкусы России»
173
Станция «Театральная» самарского метро свяжет Безымянку с центром города уже в 2024 году
30 сентября 2021  13:28
Станция «Театральная» самарского метро свяжет Безымянку с центром города уже в 2024 году
214
В Самаре ограничение проезда по ул. Агибалова продлили еще на два дня
30 сентября 2021  12:59
В Самаре ограничение проезда по ул. Агибалова продлили еще на два дня
172
Весь список