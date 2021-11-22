Дмитрий Азаров добился поддержки важных для региона проектов на федеральном уровне

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Минувшую неделю Губернатор Дмитрий Азаров работал в Москве. Одним из итогов продуктивной рабочей командировки Главы региона стала защита заявок Самарской области на получение поддержки из федерального бюджета. Это позволит уже в ближайшем будущем реализовать важнейшие для жителей региона социальные и инфраструктурные проекты.

Подводя итоги рабочей недели в Москве, Дмитрий Азаров отметил: «В преддверии принятия федерального бюджета мои основные усилия были нацелены на то, чтобы защитить все наши заявки, которые мы предварительно подали. Создать условия для того, чтобы в федеральном бюджете были отражены средства на реализацию важнейших проектов для нашего региона. Была проведена работа с Правительством Российской Федерации по синхронизации наших усилий в развитии сферы строительства инженерной и транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства».

Так, Дмитрий Азаров на XV международном форуме «Транспорт России», возглавляя делегацию Самарской области, представил проект строительства моста через Волгу и трассы в районе Тольятти, которые станут частью транснационального коридора «Европа-Западный Китай». Это один из крупнейших проектов в стране в сфере государственно-частного партнерства, отвечающий задачам транспортной стратегии Российской Федерации. Ход строительства находится на личном и постоянном контроле Губернатора. На форуме заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сейчас дополнительно рассматривается проект расширения дороги Самара — Оренбург до четырех полос. Реализация проекта даст мощнейший импульс социально – экономическому развитию Самарской области и повысит транспортную доступность региона.

В Москве Губернатором был проведен ряд встреч и переговоров по вопросу поддержки Правительством РФ целого ряда других значимых для Самарской области проектов и объектов. Многие важнейшие инициативы будут учтены при формировании федерального бюджета. С привлечением федеральных средств в 2022 году в Самарской области будет продолжено и начато строительство новых школ, детских садов, больниц, спортивных комплексов, учреждений культуры.

Так, при федеральном софинансировании в следующем году планируется завершить строительство современной общеобразовательной школы на 1600 мест в 20 квартале Тольятти, начнутся работы по возведению детского сада на 240 мест в Промышленном районе Самары (в границах проспекта Кирова, ул. Стара-Загора, ул.Воронежской и Московского шоссе).

В сфере культуры в 2022 году будет вестись реконструкция самарского государственного цирка, музея имени П.В.Алабина и третьей очереди театра «СамАрт». На территории музея «Самара Космическая» в следующем году стартует возведение планетария.

В регионе продолжится строительство значимых спортивных объектов. В 2022 году около стадиона «Самара Солидарность Арена» будет построен первый в областной столице полноразмерный крытый футбольный манеж, где круглогодично смогут тренироваться спортивные школы, детские и любительские команды, будут проводиться всероссийские соревнования. В 2023 году новый бассейн получит университет связи — ПГУТИ (Самара, Московское шоссе, 77).

За последние годы в Самарской области были достигнуты рекордные результаты по строительству и реконструкции автомобильных дорог. Эта работа будет продолжена и в следующем году. «Темп по строительству дорог не сбавим», — подчеркнул Дмитрий Азаров. Значительный объем средств Самарская область получит, в том числе, на обновление трассы М-5 «Урал».

Приоритетное внимание Глава региона уделяет системе здравоохранения. Самарская область активно привлекает поддержку федерального бюджета на приобретение лекарственных препаратов, обновление оборудования и транспортного парка, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и новых больниц. В том числе, в следующем году будет достроен новый корпус детской областной инфекционной больницы на улице Шверника в Самаре. «Он нужен нашему региону, дополнительное здание необходимо. Но если десятки лет до этого всё было на уровне планов, то мы оперативно подготовили проект и уже ведём работы по строительству», — подчеркнул Глава региона.

Важнейшее значение для жителей Самарской области представляют работы по благоустройству городов, районов, сельских территорий, где, как отметил Дмитрий Азаров, «мы создаём условия для самореализации жителей, чтобы жизнь людей становилась комфортнее, появлялись новые возможности для работы и отдыха». Один из знаковых таких проектов – долгожданная реконструкция набережной Волги в Тольятти. Самарской области удалось получить федеральное финансирование на его реализацию. «Средства на этот объект предусмотрены. Рассчитываю, что в течение года сможем увеличивать финансирование, ускоряя темпы строительства объекта», — отметил Глава региона.

Жизненно необходимый вопрос для тысяч жителей Самарской области — модернизация объектов питьевого водоснабжения. «С этим обращаются жители, когда приезжаю в районы», — подчеркнул Дмитрий Азаров. Для обеспечения людей чистой питьевой водой начнется строительство и модернизация объектов водоснабжения в районах с большим износом сетей – в Большеглушицком, Хворостянском, Безенчукском, Елховском, Камышлинском, Пестравском и Красноярском. Кроме того, будут построены и обновлены очистные сооружения в Самаре, Тольятти, Сызрани, Похвистнево, Жигулевске, Новокуйбышевске, Отрадном, Нефтегорске и Кинеле.

Получение Самарской областью федерального финансирование на реализацию социально значимых объектов – результат системной работы Правительства Самарской области, лоббистских возможностей Главы региона, поддержки депутатского корпуса. «Отдельно благодарю за командное взаимодействие наших депутатов Госдумы, с которыми отработали по каждому проекту», — отметил Дмитрий Азаров.

Всего, как прогнозируется, Самарская область в 2022 году получит из федерального бюджета 56,8 млрд рублей, а за период 2022–2024 годов — 150 млрд рублей.