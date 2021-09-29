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Дмитрий Азаров дал старт работе обновленной линии по переработке какао-бобов на фабрике «Нестле» в Самаре

29 сентября 2021 17:12
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Сегодня в филиале «Нестле» в Самаре состоялось знаковое событие – запуск обновленной современной линии по переработке какао-бобов.

Сегодня, 29 сентября, губернатор Дмитрий Азаров и глава компании «Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан дали старт работе обновленной линии по переработке какао-бобов на кондитерской фабрике в Самаре. «Нестле Россия» инвестировала в модернизацию производственных мощностей 1,5 млрд рублей. Проект реализован в рамках сотрудничества компании и Правительства Самарской области.

«Нестле» – крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков, которая ведет бизнес в 186 странах мира. В России ассортимент «Нестле» включает более чем 50 брендов, 600 наименований продукции. Компания располагает производственными площадками в 7 регионах России, всего в регионе Россия и Евразия работает около 8 тыс. сотрудников. Филиал «Нестле» в Самаре – одно из ведущих кондитерских предприятий полного цикла в России, где реализованы все этапы производства шоколадной продукции из поступающих на фабрику какао-бобов. Фабрика, на которой работает около 1000 человек, производит свыше 100 наименований продукции известных российских торговых марок («Россия – щедрая душа!», «Золотая Марка», «Комильфо», «Российский», «Сударушка») и международных брендов (Nesquik, Nuts и ряд других). За последние 3 года «Нестле» представила на российском рынке порядка 50 новинок производства самарской фабрики.

Сегодня в филиале «Нестле» в Самаре состоялось знаковое событие – запуск обновленной современной линии по переработке какао-бобов. Масштабный проект по модернизации производственных мощностей реализован компанией «Нестле Россия». Средства в объеме 1,5 млрд рублей были также направлены на модернизацию линий, внедрение новых технологий в производстве кондитерских изделий, дальнейшую цифровизацию процессов, а также в развитие персонала и освоении технологий в производстве.

«Фабрика «Нестле» – бренд Самарской области, важнейшее производство для нашего региона. Поздравляю компанию «Нестле» и весь ее трудовой коллектив с успешной реализацией проекта. Обновленная производственная линия позволит повысить производительность труда, качество условий работы людей, экономические показатели компании и потенциал Самарской области по экспорту продукции», – сказал Губернатор Дмитрий Азаров.

«Мы можем по праву гордиться фабрикой в Самаре. Она для нас – настоящее сокровище, жемчужина, – отметил Марсиаль Роллан, глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия в приветственной речи. – Наши инвестиции в модернизацию производства в Самаре будут способствовать дальнейшему развитию инноваций в категории кондитерской продукции – одной из ключевых категорий компании «Нестле» в России. Мы продолжим радовать потребителей вкусной и высококачественной продукцией, произведенной с заботой о природе».

Сегодня продукция самарской фабрики «Нестле» экспортируется в 12 стран, компания планирует расширять рынок поставок.

«Для региона важно увеличение экспорта продукции, производимой в Самарской области. Те усилия, которые прилагает компания «Нестле Россия», способствуют решению этой задачи, над которой мы также работаем каждый день», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Постоянная модернизация оборудования в том числе способствует снижению уровня влияния на окружающую среду. В частности, за последние годы повышена энергоэффективность фабрики и уровень экономии воды, снижен объем выбросов СО2. За последние 10 лет самарскому филиалу «Нестле» удалось снизить объем выбросов парниковых газов на 33,6%, а объем потребляемой воды на 72%. Сегодня 98% всего объема упаковки продукции, производимой в Самаре, пригодно для переработки. К 2025 году компания намерена довести этот показатель до 100%. В 2021 году запланирован переход российских предприятий «Нестле», включая филиал в Самаре, на возобновляемые источники электроэнергии.

«Усилия компании «Нестле по снижению нагрузки на экологию Самарской области очень ценны. Проведенная модернизация оборудования, внедрение новых производственных линий также направлены на использование «зеленых» технологий. Каждый такой шаг и системная работа компании «Нестле» дает ощутимый результат по улучшению экологической ситуации в регионе», – отметил Глава региона.

«Наша миссия – не только производить качественную продукцию для потребителей, но производить ее максимально экологично. Мы стремимся минимизировать воздействие на окружающую среду в нашей операционной деятельности. Отрадно, что наша позиция по использованию более экологичных технологий и заботе об окружающей среде находит поддержку властей Самарской области», – сообщил Марсиаль Роллан

За последние 25 лет объем инвестиций «Нестле» в развитие фабрики в Самарской области превысил 330 млн долларов США. Руководство компании намерено и дальше реализовать инвестиционные проекты в регионе. «Мы благодарны за поддержку со стороны региона и Губернатора. Такое отношение – залог дальнейшего тесного сотрудничества. Уверен, это далеко не последний наш проект в Самаре», – отметил Марсиаль Роллан.

 

Фото:   правительство СО

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