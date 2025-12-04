Я нашел ошибку
14 декабря в Меге Самара состоится благотворительный вечер бокса
У тольяттинца наркотики обнаружили в холодильнике среди продуктов
"Итоги года с Владимиром Путиным" пройдут 19 декабря в 12.00 мск
Запуск российского мессенджера "Молния" запланирован на начало 2026 года
Житель Шенталинского района ищет сына, которого он видел крайний раз в 5-летнем возрасте
В Новокуйбышевске открылась Родительская гостинная
Мединский признался, что долго считал капибару игрушкой
На Премии #МЫВМЕСТЕ запустили Международный год добровольцев
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Для предотвращения мошеннических схем на рынке недвижимости в России могут обсудить систему «охлаждения»

Для предотвращения мошеннических схем на рынке недвижимости в России могут обсудить систему «охлаждения» сомнительных сделок. Так ответили в Генпрокуратуре на запрос председателю комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову, сообщили в СМИ. Речь идет «бабушкиной схеме» при продаже жилья, о которой стало известно после скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной.

«Для борьбы с мошенничеством на рынке недвижимости можно обсудить идею „охлаждения“ сомнительных сделок. Такие изменения „спроектированы в федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ „О государственной регистрации недвижимости“, — пишет РБК. Если поправки введут, то они, в частности, будут выражены в введении процедуры приостановления регистрационных действий с имуществом и „периода охлаждения“ в отношении сомнительных сделок, считает замгенпрокурора Анатолий Разинкин.

Ранее с похожей инициативой выступали депутаты фракции «Справедливая Россия», предлагая ввести недельный период «заморозки» средств при сделках с недвижимостью для защиты добросовестных покупателей. Поводом стал рост числа мошенничеств и судебных споров на рынке, в том числе распространение «бабушкиной схемы» после конфликта вокруг квартиры Ларисы Долиной.

Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
