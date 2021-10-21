Директор нового завода в Тольятти: проект бюджета Самарской области направлен на развитие и новые рабочие места

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На поддержку инвестиционной активности в 2022 году из областного бюджета планируют направить 2,8 млрд рублей. Это инвестиции в тольяттинскую Особую экономическую зону, на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры индустриальных парков "Преображенка", "Чапаевск" и "Новосемейкино". Об этом стало известно в ходе расширенного заседания Правительства Самарской области. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова традиционно в обсуждении главного финансового документа принимала участие широкая общественность губернии.

Открывая заседание, глава региона подчеркнул, что экономика Самарской области, несмотря на сложнейший период, «достойно держит удар». «По многим важнейшим показателям экономики мы не только серьезно выросли по сравнению с 2020 годом, но и прошлогоднее падение мы уже нивелировали, выйдя на допандемийный уровень и, по многим показателям, превзойдя его», - сказал Дмитрий Азаров.

Так, за 9 месяцев 2021 года по сравнению с 2019 г годом в регионе индекс выпуска товаров в базовых видах экономики вырос на 4 %, реальная заработная плата – на 4,6 %, инвестиции в основной капитал – на 15,2 %. В строительной отрасли объем работ подскочил на 41,6 %. Уровень безработицы в регионе достиг допандемийного уровня - 2,9%, это меньше, чем в среднем по России (4,6%).

В этом году в Самарской области запущено 20 новых производств. В регион пришёл целый ряд новых крупных инвесторов, включая международные компании. Это миллиарды инвестиций и тысячи новых рабочих мест для жителей. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Самарская область благодаря системной работе Правительства региона во главе с губернатором за 4 года поднялась с 65 места на 8, показывая одну из лучших динамик среди субъектов страны. Такие результаты подтверждают высокий уровень доверия к региону со стороны инвесторов и отражают эффективность работы Правительства региона по повышению инвестиционной привлекательности.

В марте этого года в ОЭЗ "Тольятти" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров дали старт производству на "Самарском заводе медицинских изделий". Единственному в России предприятию полного цикла по производству нитриловых перчаток.

Александр Лернов, учредитель Самарского Завода Медицинских Изделий уверен, что в период серьезных ограничительных факторов только оперативная совместная работа областного правительства и команды сотрудников предприятия позволила запустить бизнес.

«Благодаря строительству в ОЭЗ мы получили налоговые льготы, а это колоссальная помощь бизнесу в первые годы становления, ввезли оборудование без уплаты таможенных сборов, подключили промышленную инфраструктуру и в кратчайшие сроки, понимая важность запуска подобного современного производства не только для нашей области, но и для страны в целом, открыли высокотехнологичное предприятие. Конечно, были сложности, но хочется подчеркнуть, что ключевым моментом в развитие и улучшение инвестиционного климата в области является обоюдное понимание важности партнерских взаимоотношений и конструктивного диалога между предпринимателями и государственными структурами», - уверен бизнесмен.

Расширение производственных мощностей и увеличение рабочих мест в 2022 году планирует компания "Феррони", запустившая свой завод этим летом в Тольятти.

«Достигнутые договоренности, планы и проекты, в том числе совместные решения и поддержка со стороны правительства Самарской области и лично Дмитрия Игоревича Азарова, позволяют нам уверено смотреть в будущее, - делится Александр Лаптев, директор ООО "Феррони Тольятти". - Совместная работа и направленность нашей компании и региона в целом на развитие позволяет сделать вывод, что 2022 год будет еще более продуктивным и эффективным. И принятый проект бюджета Самарской области подтверждает намерения руководства области поддерживать инвестиционные и инфраструктурные проекты, которые в будущем дадут новые рабочие места и доходы в бюджет».

300 новых рабочих мест было открыто в этом году на «ОДК-Кузнецов». На сегодняшний день на предприятии трудятся почти 10,5 тысяч человек. Одновременно реализуются 20 инвестиционных проектов, которые позволят и дальше наращивать производство.

«Развивается разработка перспективных изделий – КБ «ОДК-Кузнецов» снова нуждается в талантливых конструкторах, - рассказал Алексей Соболев, управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов». - Держать такой темп преобразований возможно, в том числе, благодаря тесному сотрудничеству с Правительством Самарской области: мы ощутили всестороннюю поддержку в период пандемии, действия губернатора Дмитрия Азарова позволили нам оперативно организовать работу огромного предприятия в новых условиях». ​