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Делегация Самарской области участвует в ПМЭФ со своим автопарком LADA

16 июня 2022 17:28
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Дмитрий Азаров и Максим Соколов уехали на совещание к Президенту по развитию автопрома на LADA Vesta Sport.

Самарская делегация участвует в Петербургском международном экономическом форуме со своим автопарком, состоящим из автомобилей Lada. Губернатор Дмитрий Азаров прибыл на площадку форума на личном автомобиле LADA Vesta Sport.

«Я приехал на площадку форума на своей машине LADA Vesta Sport. На ней планирую поехать на совещание по развитию автомобильной промышленности России, которое проведет Президент Владимир Владимирович Путин», – отвечая на вопросы СМИ, заявил Дмитрий Азаров. На тольяттинской Vesta Sport вместе с Главой региона на совещание к Президенту отправился глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

Самарская инициатива сегодня была фактически поддержана и ключевыми спикерами форума. Так, Глава Минфина Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на LADA. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что как чиновник готов, в том числе, ездить на отечественном автомобиле. «Мы со своей стороны – команды АВТОВАЗа – можем только поддержать такую инициативу», – отметил Президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

«Это Самарская инициатива, и раз она поддержана на таком уровне – значит, так тому и быть. Сейчас отрасли требуется поддержка, и Глава государства, как и прежде, уделяет этому особое внимание. Уверен, что на совещании также будут выработаны важные решения», – резюмировал Глава региона.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

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