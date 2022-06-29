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Делегация Самарской области ознакомилась с белорусским сельскохозяйственным кооперативом «Агрокомбинат Снов»

29 июня 2022 12:44
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Делегация Самарской области ознакомилась с белорусским сельскохозяйственным кооперативом «Агрокомбинат Снов»

Самарские аграрии обменяются опытом с ведущими производствами Республики Беларусь.

Делегация Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым в ходе рабочей поездки в Республику Беларусь побывала на ряде ведущих производств страны с целью обмена опытом, налаживания новых деловых и экономических связей. Одно из важных направлений – предприятия агропромышленного комплекса.

Одним из лидеров АПК Беларуси по праву считается сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Агрокомбинат Снов» (агрогородок Снов, Несвижский район Минской области). Это высокоэффективное многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие с развитой перерабатывающей отраслью. СПК «Агрокомбинат Снов» один из первых в Беларуси начал работать по принципу замкнутого цикла производства: «поле - ферма - переработка - прилавок - потребитель». Такая логистическая цепочка помогает снизить зависимость от внешних факторов. В настоящее время СПК «Агрокомбинат Снов» является одним из лучших в Республике интегрированных крупнотоварных хозяйств, крупнейший поставщик мясной и молочной продукции (всего более 350 наименований). Основные иностранные рынки сбыта - Россия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. Предприятие демонстрирует высокую рентабельность, активно внедряет современные передовые технологии и принципы «зеленой» экономики.

Делегация Самарской области в ходе визита на АПК «Агрокомбинат Снов» ознакомилась с производственным комплексом, основными принципами его работы и используемыми технологиями. «На предприятии очень серьезные наработки, серьезная продуктивность, высокий уровень специалистов. Это интегрально выстроенное предприятие с циклом, который начинается от поля, от цеха производства кормов. Глубокая переработка дает максимальную маржинальную составляющую», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин.

Особое внимание СПК «Агрокомбинат Снов» уделяет развитию социальной сферы, строительству социальной инфраструктуры на территории хозяйства, мерам поддержки сотрудников. Такой подход также был отмечен самарской делегацией. «Комбинат содержит всю свою социальную сферу. Не государство, а именно предприятие. Хотя руководитель мог сказать, что социальные вопросы – вопросы государственные, моя задача – производить продукцию. Тут продукция производится высочайшего качества, параллельно решаются важнейшие социальные вопросы», - подчеркнул глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.  

По итогам осмотра производства делегация Самарской области провела переговоры с руководством АПК «Агрокомбинат Снов» по вопросу двухстороннего сотрудничества.

«С коллегами из отрасли мы еще раз сюда съездим. Нам есть чему поучиться, и это нормально. Если белорусские коллеги пошли чуть дальше, то есть реальная возможность перенять и в дальнейшем внедрить этот опыт в Самарской области. Нам самим надо стремиться к тому, чтобы полностью обеспечить жителей нашего региона местной продукцией. У нас есть позитивная динамика, есть ресурсы. Но конкуренция - это двигатель всего передового. У комбината тоже есть интерес по взаимодействию с Самарской областью. Эта интеграция даст положительный импульс и «Агрокомбинату Снов» и самарскому региону», - уверен Николай Абашин.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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