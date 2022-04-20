Danone сообщила о прекращении поставок брендов Evian и Alpro в Россию

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Французская компания Danone намерена сосредоточить свою деятельность в России на производстве основных молочных продуктов и прекращает поставки в РФ дочерних брендов, как Evian и Alpro. Об этом говорится в отчете компании по итогам I квартала 2022 года, опубликованном в среду, сообщает ТАСС.

"Компания Danone приняла решение о значительной адаптации своей деятельности в России: переориентирует деятельность на основные молочные продукты, детское и медицинское питание, а также прекратит импорт продукции Evian и Alpro", - говорится в коммюнике. Также в нем речь идет о заморозке всех новых инвестиций, включая рекламу и продвижение брендов в России.

"Danone не выводит из России наличные, дивиденды или прибыль, а любую полученную в стране прибыль пожертвует организациям, специализирующимся на оказании гуманитарной помощи", - отмечается в заявлении компании.

Кроме того, в своем отчете Danone сообщает о росте выручки на 10,2% в первом квартале 2022 года до €6,2 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Среди причин такого прироста компания называет "положительное влияние курса валют" в частности колебания курсов британского фунта, доллара США и валют ряда азиатских стран относительно евро. Кроме того, отмечается совокупный рост продаж на 7,1%, в том числе на 5,7% в Европе, 5,5% в Северной Америке, 15,3% в Китае, Северной Азии и Океании, а также на 7% в остальных регионах.