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Дальнобойщики вновь возглавили список высокооплачиваемых рабочих профессий

8 августа 2024 12:54
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Дальнобойщики вновь возглавили список высокооплачиваемых рабочих профессий

Эксперты Авито Работы изучили средние зарплатные предложения в сегменте рабочих профессий за июль 2024 года и составили список самых высокооплачиваемых специалистов. Результаты исследования показали: самые высокие средние зарплаты для кандидатов по рабочим специальностям в июле 2024 года предлагали на вакансиях водителя-дальнобойщика — 210 734 рубля в месяц при полной занятости. Это на 51% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Согласно июльскому рейтингу, востребованность рабочих специалистов на рынке труда продолжает расти — вслед за ней увеличиваются и зарплатные предложения для дефицитных сотрудников. 2 место в списке заняла профессия сверловщика. Соискатели на эту позицию в июле 2024 года могли рассчитывать в среднем на 156 773 рублей в месяц (+112%) при полном рабочем дне. 3 и 4 место — у фрезеровщика и токаря соответственно. Средние зарплатные предложения для фрезеровщиков составили 146 080 рублей (+35%), а для токарей — 137 895 рублей (+29%) при графике «полный день».

Водители различных категорий остаются одними из наиболее высокооплачиваемых рабочих специалистов. Так, на 5 месте по уровню зарплатных предложений в июле 2024 года оказалась профессия водителя такси со средней предлагаемой зарплатой для новых сотрудников в 122 948 рублей при учете всех графиков (+32% за год). Стоит отметить, что зачастую в вакансиях таксистов работодатели указывают верхнюю границу зарплатных предложений для соискателей: фактический доход сотрудников напрямую зависит от количества отработанных смен и может быть ниже указанного значения.

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