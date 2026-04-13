Counterpoint Research сообщил о снижении мирового рынка смартфонов

В первом квартале 2026 года мировой рынок смартфонов испытал заметное снижение объемов. Сведения об этом представлены в свежем отчете исследовательской компании Counterpoint Research (CR).

С января по март текущего года глобальные поставки смартфонов уменьшились на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной фактор снижения объясняется кризисом в области оперативной памяти DRAM и накопителей NAND, который повлиял на удорожание и дефицит оборудования из-за возросших потребностей индустрии искусственного интеллекта (ИИ).

Наибольшей долей на рынке смартфонов продолжает владеть компания Apple, которая заняла 21 процент от общего числа отгруженных устройств. Следом за ней расположились Samsung и Xiaomi с долями в 20 и 12 процентов соответственно. В число крупных поставщиков вошли и китайские компании: Oppo с 11 процентами и Vivo с 8 процентами.

На протяжении квартала почти все производители, за исключением Apple, зафиксировали снижение объемов поставок. Однако американская компания смогла увеличить поставки на 5 процентов благодаря эффективному управлению цепочками поставок компонентов и растущему интересу к новой линейке смартфонов iPhone 17.

Ранее, в четвертом квартале 2025 года, аналитики Counterpoint Research отметили, что iPhone 17 Pro Max стал самым популярным смартфоном. В список лидеров также вошли модели iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 16, пишет Ридус.