13 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам и ветеранам РКЦ «Прогресс» ко Дню космонавтики.
Открыта запись на выездной прием УПЧ в Самарской области в Нефтегорском районе
СамГМУ увеличил стипендиальную поддержку абитуриентов с высокими результатами ЕГЭ, которые будут поступать в университет в текущем году.
На территории Приволжского федерального округа с середины марта реализуется окружная донорская акция студенческих отрядов «РСО Помогает».
Режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения домов ввели в Самаре
ГУ МВД СО: в преддверии сезона отпусков рекомендуем заблаговременно позаботиться о получении заграничного паспорта.
Летом 2026 года более 70 человек станут участниками студенческой стройки на космодроме «Восточный».
В Самарской области в 2026 году пройдет шесть региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
В Самаре более 90% новостроек строят по двум технологиям

По данным экспертов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», на март 2026 года рынок новостроек Самары и Самарской области демонстрирует высокую концентрацию предложения по технологиям строительства.

Актуальные данные показывают, что основная часть рынка сосредоточена всего в двух форматах. Монолитно-кирпичная технология занимает 68,5% от общего объема возводимой площади, а кирпичная — 23,8%. В сумме это более 90% всего строительства в регионе.

Такая структура означает, что подавляющее большинство новых объектов реализуется в рамках ограниченного числа технологических решений. Остальные форматы занимают минимальные доли и не формируют значимого объема предложения.

Панельное домостроение занимает 4,4% от общей площади новостроек. Монолитные проекты без кирпичной составляющей формируют 2,5%, а блочные технологии — 0,8%. Совокупная доля этих форматов не превышает 10%, что подчеркивает их второстепенную роль на рынке.

Дополнительную картину дает распределение по количеству домов. Кирпичное строительство составляет 42,8% всех объектов, а монолитно-кирпичное — 40,0%. Это подтверждает, что рынок сконцентрирован вокруг двух ключевых технологий не только по площади, но и по числу проектов.

Оставшиеся форматы представлены ограниченно. Монолитные дома занимают 7,1% по количеству, панельные — 5,7%, а блочные — 4,3%.

Сложившаяся структура отражает текущую модель развития рынка, при которой основное предложение формируется за счет масштабных проектов и проверенных технологий строительства. Это приводит к снижению разнообразия форматов и высокой концентрации предложения.

«Рынок новостроек Самары сегодня фактически сосредоточен в двух технологиях. Монолитно-кирпичные проекты формируют основной объем строительства, а кирпичные дома обеспечивают значительную часть предложения по числу объектов. Остальные форматы занимают минимальные доли и не влияют на структуру рынка», — отмечает Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

В центре внимания
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
Все выходные в Безенчукском районе горела трава!
13 апреля 2026  10:50
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
12 апреля 2026  13:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
12 апреля 2026  11:43
