В Самаре более 90% новостроек строят по двум технологиям

По данным экспертов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», на март 2026 года рынок новостроек Самары и Самарской области демонстрирует высокую концентрацию предложения по технологиям строительства.

Актуальные данные показывают, что основная часть рынка сосредоточена всего в двух форматах. Монолитно-кирпичная технология занимает 68,5% от общего объема возводимой площади, а кирпичная — 23,8%. В сумме это более 90% всего строительства в регионе.

Такая структура означает, что подавляющее большинство новых объектов реализуется в рамках ограниченного числа технологических решений. Остальные форматы занимают минимальные доли и не формируют значимого объема предложения.

Панельное домостроение занимает 4,4% от общей площади новостроек. Монолитные проекты без кирпичной составляющей формируют 2,5%, а блочные технологии — 0,8%. Совокупная доля этих форматов не превышает 10%, что подчеркивает их второстепенную роль на рынке.

Дополнительную картину дает распределение по количеству домов. Кирпичное строительство составляет 42,8% всех объектов, а монолитно-кирпичное — 40,0%. Это подтверждает, что рынок сконцентрирован вокруг двух ключевых технологий не только по площади, но и по числу проектов.

Оставшиеся форматы представлены ограниченно. Монолитные дома занимают 7,1% по количеству, панельные — 5,7%, а блочные — 4,3%.

Сложившаяся структура отражает текущую модель развития рынка, при которой основное предложение формируется за счет масштабных проектов и проверенных технологий строительства. Это приводит к снижению разнообразия форматов и высокой концентрации предложения.

«Рынок новостроек Самары сегодня фактически сосредоточен в двух технологиях. Монолитно-кирпичные проекты формируют основной объем строительства, а кирпичные дома обеспечивают значительную часть предложения по числу объектов. Остальные форматы занимают минимальные доли и не влияют на структуру рынка», — отмечает Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».