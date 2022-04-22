Четыре самарских промышленника вошли в ТОП-100 «Молодой промышленник года»

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В ТОП-100 российской премии «Молодой промышленник года», по оценкам экспертной комиссии, вошли четыре представителя Самарской области. Всего на премию, проводимую при поддержке Минпромторга России, поступило 400 заявок из всех регионов страны.

В ТОП-100 премии от Самарской области вошли: генеральный директор ООО «НТЦ Евровент» Сергей Соломатин, директор ООО «КОБА Автомотив РУС» Антон Трехонин, генеральный директор ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания» Анвар Шерстников, генеральный директор ООО «Волжский светотехнический завод Луч» Константин Лазарев.

«Я рад, что мою работу заметили и оценили. Эта заслуга не только моя, но и всего коллектива. В сегодняшних непростых экономических условиях, мы стараемся идти в ногу со временем. Мы активно используем поддержку от государства в виде участия в нацпроекте «Производительность труда». Анализ наших производственных линий показал потенциал для внедрения технологий бережливого производства. Кроме того, мы используем льготный заем Фонда развития промышленности Самарской области для производства бактерицидных облучателей-рециркуляторов PHARM, столь необходимых в период коронавирусной пандемии», - прокомментировал Константин Лазарев.

«Молодой промышленник года» - федеральная премия, присуждаемая основателям и руководителям лучших производственных предприятий по всей России. Он содействует развитию кооперационных цепочек и межрегиональному партнерству, стимулирует обмен опытом между руководителями региональных промышленных предприятий.

Конкурс «Молодой промышленник года» продолжается. Имена 10 победителей будут объявлены в июле в рамках международной промышленной выставки «Иннопром». Награждать самых успешных молодых промышленников России будет председатель Попечительского совета Клуба молодых промышленников, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.