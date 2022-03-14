Бытовая химия заметно подорожает

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Отказавшиеся от инвестиций в РФ на фоне военной операции на Украине глобальные компании пересматривают цены на свою продукцию. Так, крупный производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G (Ariel, Fairy, Pampers, Gillette) повышает отпускные цены в среднем на 40%, что объясняется удорожанием логистики, материалов и девальвацией рубля. Компания поставляла часть продукции в РФ из Польши, поэтому сейчас ей приходится радикально перестраивать логистику, что неизбежно увеличивает себестоимость.

“Ъ” ознакомился с письмом одного из дистрибуторов P&G, в котором тот предупреждает клиентов об изменении стоимости продукции компании в среднем на 43% с 15 марта. Так, закупочные цены на средства для стирки должны вырасти в пределах 30%, на моющие средства — на 26%, на профессиональные средства для уборки — на 74%. Стоимость товаров для детской гигиены повышается на 47%, женской — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%, средств по уходу за полостью рта — на 58%, средств для бритья — на 65%.

Американская P&G выпускает товары под брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и т. д. На фоне военной операции на Украине P&G наряду с другими глобальными компаниями объявила о приостановке инвестиций в российский бизнес, в том числе в маркетинг и промо. Также компания намерена сократить портфель в РФ, оставив основные товары. Детали не раскрываются. Оба российских завода P&G продолжают работу. В стране выпускается 60% продаваемой в ней продукции — это марки Pampers, Ariel, Tide, Lenor, «Миф», Fairy, Mr. Proper, Discreet, Gillette.

В офисе P&G в Восточной Европе заявили “Ъ”, что компания корректирует отпускные цены из-за «нестабильной ситуации на российском рынке, беспрецедентных трудностей в цепочке поставок», значительного удорожания транспортных услуг, сырья и материалов, влияния курсов валют.

«Установление цен в магазине всегда остается на усмотрение продавца»,— подчеркнули в P&G. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Магните», «Ленте» и Auchan “Ъ” не ответили.

Предпосылки для повышения цен у P&G есть, признают конкуренты. Глава NappyClub (выпускает товары для гигиены, косметику, бытовую химию) Роман Квиникадзе отмечает, что к удорожанию логистики приводит изменение маршрутов доставки. Кроме того, почти все компоненты, из которых изготавливаются одноразовые подгузники, импортные, что сказывается на издержках, подчеркивает он. В ГК Natura Siberica говорят, что значительный объем сырья для ее косметики производится в России, потому группе удается избегать существенного роста цен, сохраняя индексацию на уровне около 10%. В Unilever («Бархатные ручки», «Чистая линия», Timotei, Axe, Rexona, Cif, Domestos и др.) комментарий не предоставили.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что производство P&G в РФ сильно зависело от поставок из Польши, компании приходится радикально перестраивать логистику, что неизбежно увеличивает себестоимость. По его мнению, заявленное повышение цен выглядит как трансляция изменения валютных курсов и свидетельствует о низком уровне локализации в России. Отказ от инвестиций в промо, продолжает эксперт, необходим для предотвращения ажиотажных закупок в условиях, когда объем складских запасов в РФ ограничен.

Один из собеседников “Ъ” на рынке отмечает, что заявленное повышение цен P&G выглядит существенным и может привести к снижению спроса.

Как отмечает Михаил Бурмистров, P&G занимает первые места на российском рынке в своих ключевых категориях, но трансляция на полки такого масштабного и резкого повышения цен грозит снижением доли компании, потому у крупных торговых сетей останется пространство для переговоров для сглаживания эффекта.

Другие глобальные компании также начали пересматривать цены в России на фоне отказа от новых инвестиций в связи с военными действиями на Украине. Так, Coca-Cola HBC Россия уведомила своих клиентов о повышении цен на напитки Coca-Cola с 14 марта на 15%, соки — на 19%, кофе — на 30%.