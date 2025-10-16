Более 850 млн рублей привлекла Самарская область в виде грантов Агентства по технологическому развитию

Я нашел ошибку
Главные новости:
в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
В РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
-1.12
EUR 91.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Более 850 млн рублей привлекла Самарская область в виде грантов Агентства по технологическому развитию

16 октября 2025 12:49
87
Более 850 млн рублей привлекла Самарская область в виде грантов Агентства по технологическому развитию

Самарская область активно привлекает финансирование федеральных институтов развития. В текущем году более 500 млн рублей привлек регион в виде грантов Агентства по технологическому развитию.

Региональным оператором АТР является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина», где специалисты оказывают информационно-консультационную поддержку по сервисам и программам Агентства.

АТР содействует трансферу технологий в целях повышения конкурентоспособности российских компаний. В Агентстве действует широкий перечень программ, максимальный размер грантов по которым достигает 150 млн рублей.

В текущем году победителями конкурсов Агентства Самарской области уже стали ведущие организации в сфере автомобилестроения и высшего образования, которые занимаются разработкой конструкторской документации для критически важных комплектующих, востребованных в автомобильной и медицинской промышленности.

Только в 2025 году объём грантовой поддержки, выделенной Агентством для организаций Самарской области, превысил 506 млн рублей. За весь период взаимодействия с АТР по грантовой программе поддержки обратного инжиниринга критически важных комплектующих регион привлек более 855 млн рублей.

«Реализация профинансированных проектов будет способствовать укреплению технологического потенциала Самарской области и снижению зависимости региональных предприятий от импортных компонентов, что открывает новые возможности для устойчивого развития ведущих отраслей экономики», – подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В Самарской области создаётся своя инфраструктура поддержки проектов, направленных на достижение технологического суверенитета. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева создан Фонд поддержки технологического предпринимательства.

По всем вопросам, касающимся сервисов АНО «АТР», можно обращаться к специалисту технопарка Екатерине Норкус, тел.: (8482) 93-00-93, доб. 503, +79023382258, norkus.e@cik63.ru. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
81
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
161
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
438
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
619
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
666
Весь список