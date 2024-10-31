более 70% россиян стараются экономить

Я нашел ошибку
Главные новости:
В тройку сильнейших дежурных электромонтёров Холдинга вошли представители Оренбургского, Мордовского и Самарского филиалов.
В Самаре определены лучшие дежурные электромонтёры «Т Плюс»
Не развлечения ради, а учёбы для.
Подразделения «РКС-Самара» стали учебными площадками для студентов
Следственные изоляторы были организованы как новые учреждения уголовно-исполнительной системы, что позволило разделить содержание подозреваемых и обвиняемых с осуждёнными, которые отбывали наказания в тюрьмах.
31 октября 2024 года исполняется 61 год с момента создания следственных изоляторов в СССР
«Семейный альбом» – это разговор на языке фотографического искусства о взаимоотношениях, в основе которых любовь, забота, мудрость, ответственность.
31 октября в Доме журналиста открывается фотовыставка «Семейный альбом»
Завтра на территории Самарской области ожидаются  осадки в виде мокрого снега и дождя.
ГАИ СО: сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания
Среди них артист Самарского театра драмы и театра-студии «Галифе» Александр Бригаднов.
Самарские артисты принимают активное участие в прививочной кампании
Для пациентов, у кого уже диагностирован атеросклероз мозговых артерий, важно своевременно начать лечение и постоянно принимать назначенные врачом препараты.
Тольяттинский врач: своевременное выявление и лечение болезней сердца и сосудов помогает предотвратить инсульт
С мошенничеством или фродом (от англ. fraud «мошенничество») можно столкнуться в самых разных сферах.
Видеоаналитика против фрода: как умные камеры помогают в борьбе с потенциальными случаями мошенничества
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.05
-0.28
EUR 105.22
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает гостей на День лисы
Производитель меда из Самары модернизирует производство с господдержкой
Самарцев приглашают на вечер вокальной, камерной и органной музыки в зал Самарской кирхи
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Более 70% россиян стараются экономить

31 октября 2024 12:55
169
более 70% россиян стараются экономить

Одно из главных финансовых медиа Т—Ж выяснил, как часто жители России экономят и какими методами пользуются. В опросе, который проводился на сайте Т–Ж, приняло участие более 1500 человек из всех регионов России, из них 59% — в возрасте от 24 до 35 лет.

Результаты опроса опубликованы на сайте.

Основные выводы

 

  • 73% опрошенных сказали, что стараются экономить, 24% экономят лишь иногда, только 3% опрошенных вообще не экономят.

  • Доля людей, которые экономят, зависит от уровня благосостояния. Однако даже среди очень обеспеченных респондентов (самооценка уровня благосостояния — «Денег хватает на все») экономят 67%.

  • Мужчины и женщины экономят примерно одинаково. Среди людей до 35 лет экономят обычно или иногда около 70%, среди опрошенных старше 40 лет — 80%, с возрастом эта доля растет.

  • Самые популярные методы экономии: сравнение цен в разных местах — около 80%, использование скидочных карт и промоакций, составление списка покупок, поиск промокодов на товары — около 60%.

  • Более редкие методы экономии: совместные закупки, оптовые закупки, использование мер господдержки — компенсаций, субсидий.

 

Сколько россиян экономит

На вопрос «Стараетесь ли вы экономить?» 73% опрошенных ответили, что да. 24% — что иногда. Только 3% вообще не экономят.

Чем богаче человек, тем вероятнее, что он ответит «Иногда» или «Нет», но даже среди очень обеспеченных респондентов экономят две трети — 67%. Среди тех, кто с трудом оплачивает еду, лекарства, одежду и другие базовые потребности, — 89%.

Среди сравнительно молодых людей — до 35 лет — доля тех, кто постоянно экономит, составляет около 70%. Среди людей старше 40 — около 80%, и с возрастом она только растет.

Больше 80% опрошенных (здесь и далее — среди тех, кто экономит обычно или иногда) сравнивают цены в разных местах, около 60% покупают товары по акции, используют скидочные карты, составляют списки покупок и ищут промокоды на товары. Около 50% покупают на распродажах, 45% используют разные банковские карты, чтобы получить больше кэшбэка, 39% покупают впрок товары, на которые у них повышенный кэшбэк.

Женщины существенно чаще, чем мужчины, пользуются скидочными картами, посещают распродажи и заказывают товары через совместные закупки. А мужчины чаще торгуются и спрашивают про скидки, подключают подписки и закупают товары оптом.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области ожидается гололедица
31 октября 2024  13:52
В Самарской области ожидается гололедица
146
Завершился муниципальный этап акции «Народное признание» в Самарской области
31 октября 2024  12:27
Завершился муниципальный этап акции «Народное признание» в Самарской области
191
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
31 октября 2024  09:27
Перерасчет пенсий, блокировка сообщений и реестр воинского учета: что ждет россиян с 1 ноября
218
30 октября в России отмечают День тренера
30 октября 2024  10:25
30 октября в России отмечают День тренера
463
Участники обсудили комплекс вопросов, касающихся разных аспектов развития инженерного образования – от совершенствования учебных программ до формирования современной инфраструктуры для научных разработок и инноваций.
29 октября 2024  21:37
Вячеслав Федорищев принял участие в стратсессии по развитию инженерного образования под председательством Михаила Мишустина
1637
Весь список