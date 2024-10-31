более 70% россиян стараются экономить

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Одно из главных финансовых медиа Т—Ж выяснил, как часто жители России экономят и какими методами пользуются. В опросе, который проводился на сайте Т–Ж, приняло участие более 1500 человек из всех регионов России, из них 59% — в возрасте от 24 до 35 лет.

Результаты опроса опубликованы на сайте .

Основные выводы

73% опрошенных сказали, что стараются экономить, 24% экономят лишь иногда, только 3% опрошенных вообще не экономят.

Доля людей, которые экономят, зависит от уровня благосостояния. Однако даже среди очень обеспеченных респондентов (самооценка уровня благосостояния — «Денег хватает на все») экономят 67%.

Мужчины и женщины экономят примерно одинаково. Среди людей до 35 лет экономят обычно или иногда около 70%, среди опрошенных старше 40 лет — 80%, с возрастом эта доля растет.

Самые популярные методы экономии: сравнение цен в разных местах — около 80%, использование скидочных карт и промоакций, составление списка покупок, поиск промокодов на товары — около 60%.

Более редкие методы экономии: совместные закупки, оптовые закупки, использование мер господдержки — компенсаций, субсидий.

Сколько россиян экономит

На вопрос «Стараетесь ли вы экономить?» 73% опрошенных ответили, что да. 24% — что иногда. Только 3% вообще не экономят.

Чем богаче человек, тем вероятнее, что он ответит «Иногда» или «Нет», но даже среди очень обеспеченных респондентов экономят две трети — 67%. Среди тех, кто с трудом оплачивает еду, лекарства, одежду и другие базовые потребности, — 89%.

Среди сравнительно молодых людей — до 35 лет — доля тех, кто постоянно экономит, составляет около 70%. Среди людей старше 40 — около 80%, и с возрастом она только растет.

Больше 80% опрошенных (здесь и далее — среди тех, кто экономит обычно или иногда) сравнивают цены в разных местах, около 60% покупают товары по акции, используют скидочные карты, составляют списки покупок и ищут промокоды на товары. Около 50% покупают на распродажах, 45% используют разные банковские карты, чтобы получить больше кэшбэка, 39% покупают впрок товары, на которые у них повышенный кэшбэк.

Женщины существенно чаще, чем мужчины, пользуются скидочными картами, посещают распродажи и заказывают товары через совместные закупки. А мужчины чаще торгуются и спрашивают про скидки, подключают подписки и закупают товары оптом.