Более 4 тысяч работодателей региона приняли участие во Всероссийском опросе о перспективной потребности в кадрах

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В прошлом году более 4 тысяч работодателей Самарской области приняли участие во Всероссийском опросе работодателей о перспективной потребности в кадрах, и итоги опроса стали основой формирования прогноза перспективной кадровой потребности региона, а также были учтены при формировании контрольных цифр приема. Благодаря полученной информации увеличены контрольные цифры приема в организациях среднего профессионального и высшего образования, чтобы на бюджетной основе подготовить квалифицированные кадры под запросы работодателей по конкретным специальностям

В этом году определение потребности экономики Российской Федерации в кадрах - одна из задач национального проекта «Кадры». С 1 апреля по 15 июня 2025 года проводится Всероссийский опрос работодателей, заполнить анкету работодатели-участники смогут на цифровой платформе ВНИИ труда (https://prognoz.vcot.info).

Чем больше работодателей примут участие в опросе, тем более точная картина кадровой потребности на будущее будет составлена. На основе полученных данных в декабре будет сформирован прогноз на следующий срок – на 2026-2030 годы и плановый период до 2032 года. Участвуя в опросе сегодня, работодатели вносят вклад в обеспечение кадрам своих предприятий в будущем.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в:

контакт-центр службы занятости населения по Самарской области по тел. 8 (800) 302-15-44;

министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 8 (846) 263-70-43 (Халимуллина Диана Ильдаровна);

территориальные центры занятости населения (контакты по ссылке – clck.ru/3KHfyy).

Фото – Минтруд Самарской области