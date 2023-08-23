Более 300 предприятий региона подали заявку на субсидирование найма

Я нашел ошибку
Главные новости:
Целью акции является почитание и сохранение памяти о сотрудниках УИС, героически погибших при выполнении служебных задач.
Сотрудники УФСИН СО приняли участие во Всероссийской акции «Вахта памяти»
Для гостей и жителей Самары выступит 4 оркестра.
25 августа состоится финальный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки»
Гости узнают трогательные истории о невероятной дружбе человека и собаки и сделают памятные фотографии.
«ФлагманВет» и ДК «Заря» приглашают подружиться с собаками в День благодарности этим животным
По итогам  2022 года  Самарская область вошла в 20-ку лидеров по выполнению программы капремонта школ.
Вопросы общественного контроля за капремонтом школ с участием территориальных объединений обсудят на форуме «Сообщество» в Самаре
26 августа на площади Куйбышева.
Большой баскетбольный праздник: в Самаре пройдет традиционный турнир «Samara Open»
Подать заявку на участие фотоконкурсе «Русская цивилизация» 2023 года могут как профессиональные фотографы, так и любители в следующих номинациях:
Жителей Самарской области приглашают к участию в Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»
В Самарской области общественники продолжают участие во Всероссийской акции «Гражданский мониторинг
В Самарской области общественники продолжают участие во Всероссийской акции «Гражданский мониторинг
В Самарской области стартует II Детско-юношеский футбольный фестиваль SAMARA GUP
В Самарской области стартует II Детско-юношеский футбольный фестиваль SAMARA GUP
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.12
-0.02
EUR 102.75
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
25 августа состоится финальный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки»
Ночь кино пройдет в Самарской области
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Более 300 предприятий региона подали заявку на субсидирование найма

23 августа 2023 13:31
117
Более 300 предприятий региона подали заявку на субсидирование найма

 

С начала года более 300 предприятий Самарской области подали заявки на получение государственной поддержки по стимулированию занятости граждан. Субсидии выделяются из федерального бюджета тем работодателям, кто предоставляет рабочие места безработным гражданам, а также, ищущим работу гражданам: молодежи в возрасте до 30 лет включительно, гражданам, рискующим остаться без работы в связи с сокращением или ликвидацией работодателя, гражданам Украины, ветеранам боевых действий, членам семей погибших в боевых действиях, гражданам, имеющим востребованные профессии и желание переехать с целью трудоустройства на предприятия ОПК.

Обеспечению кадрами предприятий региона и содействию занятости особое внимание уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. А федеральные и региональные меры поддержки – один из факторов, который привел к снижению безработицы в регионе до исторического минимума – 0,5%.

На ООО «Завод приборных подшипников» в этом году трудоустроено более 20 человек из категории молодежь до 30 лет. Предприятие подало заявку на субсидию.

«У нас вырос объем заказов, и есть существенная потребность в кадрах, как в высококвалифированных рабочих, так и в кандидатах без опыта работы, - отметила заместитель директора по персоналу Анна Васина. - Мы участвуем в программе по частичному субсидированию найма безработных граждан в активном взаимодействии с министерством труда и службой занятости, трудоустраиваем безработных и ищущих работу граждан».

Одна из них – Евгения Евграфова. Евгения работала в торговой сети, но решила сменить профиль, подала заявку на портале «Работа в России», оставила резюме, и ее пригласили на собеседование на завод приборных подшипников.

«Мне предложили вакансию шлифовщицы, - поделилась девушка. - Я заинтересовалась и решила попробовать. Сначала стажировалась, мне помогал наставник, обучилась, сдала экзамены. Теперь уже работаю самостоятельно, мне здесь нравится».

Предприятие, участвуя в мероприятии, может получить субсидию на частичное возмещение расходов на заработную плату при соблюдении условий трудоустройства: сохранение занятости в течении 1 месяца, 3 месяцев, 6 месяцев с выплатой заработной платы не ниже МРОТ; предприятия ОПК – 3 месяца, 6, 9 и 12 соответственно. Подать заявку на участие в программе работодатель может через сайт «Работа в России» (www.trudvsem.ru).

Фото предоставлено Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки
23 августа 2023  11:46
Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки
387
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
23 августа 2023  11:35
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
351
Сегодня, 23 августа, Самарская область вместе со всей страной отмечает день воинской славы
23 августа 2023  11:29
Сегодня, 23 августа, Самарская область вместе со всей страной отмечает день воинской славы
195
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России
23 августа 2023  09:37
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России
182
Четыре коллектива из Самарской области вошли в число 15 лауреатов IV Всероссийского парафестиваля.
22 августа 2023  16:59
В Самаре губернатор Дмитрий Азаров отметил лауреатов IV Всероссийского парафестиваля
414
Весь список