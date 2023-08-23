Более 300 предприятий региона подали заявку на субсидирование найма

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С начала года более 300 предприятий Самарской области подали заявки на получение государственной поддержки по стимулированию занятости граждан. Субсидии выделяются из федерального бюджета тем работодателям, кто предоставляет рабочие места безработным гражданам, а также, ищущим работу гражданам: молодежи в возрасте до 30 лет включительно, гражданам, рискующим остаться без работы в связи с сокращением или ликвидацией работодателя, гражданам Украины, ветеранам боевых действий, членам семей погибших в боевых действиях, гражданам, имеющим востребованные профессии и желание переехать с целью трудоустройства на предприятия ОПК.

Обеспечению кадрами предприятий региона и содействию занятости особое внимание уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. А федеральные и региональные меры поддержки – один из факторов, который привел к снижению безработицы в регионе до исторического минимума – 0,5%.

На ООО «Завод приборных подшипников» в этом году трудоустроено более 20 человек из категории молодежь до 30 лет. Предприятие подало заявку на субсидию.

«У нас вырос объем заказов, и есть существенная потребность в кадрах, как в высококвалифированных рабочих, так и в кандидатах без опыта работы, - отметила заместитель директора по персоналу Анна Васина. - Мы участвуем в программе по частичному субсидированию найма безработных граждан в активном взаимодействии с министерством труда и службой занятости, трудоустраиваем безработных и ищущих работу граждан».

Одна из них – Евгения Евграфова. Евгения работала в торговой сети, но решила сменить профиль, подала заявку на портале «Работа в России», оставила резюме, и ее пригласили на собеседование на завод приборных подшипников.

«Мне предложили вакансию шлифовщицы, - поделилась девушка. - Я заинтересовалась и решила попробовать. Сначала стажировалась, мне помогал наставник, обучилась, сдала экзамены. Теперь уже работаю самостоятельно, мне здесь нравится».

Предприятие, участвуя в мероприятии, может получить субсидию на частичное возмещение расходов на заработную плату при соблюдении условий трудоустройства: сохранение занятости в течении 1 месяца, 3 месяцев, 6 месяцев с выплатой заработной платы не ниже МРОТ; предприятия ОПК – 3 месяца, 6, 9 и 12 соответственно. Подать заявку на участие в программе работодатель может через сайт «Работа в России» (www.trudvsem.ru).

Фото предоставлено Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области