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Более 20 миллиардов рублей инвестировали в свои проекты резиденты ТОСЭР

28 октября 2021 20:33
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Более 20 миллиардов рублей инвестировали в свои проекты резиденты ТОСЭР

В Самарской области успешно развиваются две территории опережающего социально-экономического развития. Режим ТОСЭР действует в двух моногородах Самарской области – Тольятти (с сентября 2016 года) и Чапаевске (с февраля 2019 года). Здесь для инвесторов предоставляются широкие возможности: резиденты получают ряд льгот и поддержку со стороны региона, создавая при этом рабочие места и делая свой вклад в диверсификацию экономики моногородов. Например, в Чапаевске действует сниженный налог на прибыль в течение пяти лет, обнуление налога на землю и имущество в течение 10 лет, а также сокращение страховых выплат. Здесь же действуют уникальные условия по стоимости переуступки права владения и пользования земельными участками со всеми коммуникациями. 

Важным направлением Стратегии лидерства, разработанной Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым при участии жителей, является повышение инвестиционной привлекательности региона. «Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств», - подчеркнул Глава региона.

Статус резидента этих площадок сегодня сохраняют 79 компаний, планирующих вложить в развитие моногородов более 45 млрд. рублей и создать 11 тыс. рабочих мест. На сегодня инвесторы запустили 53 производства и вложили в развитие своих проектов 20,7 млрд. рублей. Благодаря запуску новых предприятий жители Тольятти и Чапаевска получили более 6,7 тыс. рабочих мест. В консолидированный бюджет региона инвесторы выплатили более 900 млн. рублей налогов. 

«Самарская область постоянно повышает рейтинг инвестиционной привлекательности, создавая лучшие условия для привлечения частных инвестиций. У нас действуют все специальные налоговые режимы, предусмотренные в Российской Федерации. Одним из них является режим ТОСЭР, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Благодаря принятому на федеральном уровне решению по расширению перечня разрешенных видов экономической деятельности на ТОСЭР «Чапаевск» в жесткой конкуренции с другими субъектами РФ нам удалось привлечь в город такого крупного инвестора, как ОЗОН. Строительство логистического центра онлайн-ритейлера даст региону 8 млрд рублей инвестиций и более 2,7 тысячи рабочих мест», - добавил министр. 

Инвесторы реализуют свои проекты в самых разных отраслях: сфере информационных технологий, производства пищевых продуктов, мебели, бумажных изделий, тренажеров, фармацевтических изделий, ЖБИ, аккумуляторов, а также в сфере развития туристической инфраструктуры и многих других. 

 

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