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Более 127 млн рублей заработали семьи чиновников самарской мэрии в 2020 году

28 мая 2021 09:59
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Более 127 млн рублей заработали семьи чиновников самарской мэрии в 2020 году

Совокупный доход 30 семей чиновников самарской администрации в 2020 году превысил 127 млн рублей. Стоит отметить, что сами служащие городской администрации зарабатывают в разы меньше своих супругов. Совокупный личный доход самарских чиновников составил 60,7 млн рублей. Это лишь 47,7% от общего семейного дохода.

Так, в самой богатой семье служащего самарской мэрии, чиновница на должности консультанта заработала лишь 0,6 млн рублей, в то время как ее доход ее супруга, занятого в небольшом бизнесе, приблизился к 10 млн рублей. Второе место в рейтинге самых богатых чиновничьих семей также заняла семья простого консультанта, личный среднемесячный доход которого составил 66,6 тыс. рублей, а семейный – 750 тыс. рублей.

Семья единственного, вошедшего в десятку самых богатых городских чиновников, заместителя мэра на четвертом месте в рейтинге с доходом 7,3 млн рублей. Сам заместитель главы Самары заработал из них лишь немногим более 2,4 млн рублей, 67% семейного дохода пришлось на долю его супруги, пишет Обозрение.

Фото: Pixabay.com

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