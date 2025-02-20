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Более 100 миллиардов рублей составил суммарный доход самозанятых в Самарской области

20 февраля 2025 11:00
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Более 100 миллиардов рублей составил суммарный доход самозанятых в Самарской области

С момента введения в регионе специального налогового режима в 2020 году суммарный доход самозанятых составил 109 млрд рублей. Об этом сообщает Минэкономразвития Самарской области.

Число официально зарегистрированных самозанятых в настоящий момент превышает 292 тысячи человек. Сумма налогов, уплаченных пользователями специального налогового режима за период его действия, составила 4,3 млрд рублей.

В Самарской области создаются все необходимые условия для развития проектов начинающих предпринимателей - это одна из ключевых задач в работе областного Правительства. На одной из встреч с представителями бизнес-сообщества губернатор Вячеслав Федорищев отмечал необходимость всесторонней поддержки самозанятых производителей и, в том числе, организации дополнительных каналов сбыта их продукции.

«Для плательщиков налога на профессиональный доход сегодня доступны самые разные инструменты: образовательные программы, микрозаймы под 1% годовых, инструменты продвижения продукции и многое другое. Мы приглашаем пользователей специального налогового режима пользоваться всеми возможностями, созданными в регионе», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Налоговый режим для самозанятых позволяет работать как с физическими, так и с юридическими лицами, оформлять договоры и выдавать чеки. Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно, при помощи приложения «Мой налог». При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями – 6%.

Для этой категории предпринимателей действуют специальные инструменты поддержки: образовательные курсы, льготные микрозаймы, программы наставничества, бизнес-диагностика проектов, инструменты по продвижению и др.

Одним из наиболее востребованных инструментов поддержки для самозанятых производителей товаров ручной работы в Самарской области стали ярмарки. Они регулярно проходят как самостоятельные события, так и встраиваются в программы крупных региональных мероприятий.

«Для начинающих мастеров – это большая поддержка, ведь когда только начинаешь свой путь, требуется много финансовых вложений, а здесь тебе дают бесплатную площадку, и это огромная помощь», - отметила самозанятая из Тольятти Екатерина Демина.

Самозанятые могут стать резидентами коворкинга регионального центра «Мой бизнес» и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий.

Получить статус самозанятого можно c помощью приложения «Мой налог», через уполномоченную кредитную организацию или через портал госуслуг.

Меры поддержки бизнеса в регионе реализуются, благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Воспользоваться инструментами господдержки можно, обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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