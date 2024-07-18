Bloomberg: Проводить платежи между Россией и Китаем стало практически невозможно

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На фоне расширения санкций США проводить платежи между Россией и Китаем стало практически невозможно. О проблемах, с которыми столкнулись российские экспортеры, сообщает Bloomberg.

Представители отрасли отмечают, что торговля с Китаем превратилась в азартную игру, так как трансакции все чаще замораживаются или затягиваются. Опрошенные топ-менеджеры экспортеров сырьевых товаров отмечают, что китайские партнеры также столкнулись с проблемами с платежами даже в юанях.

Проблема затрагивает не только сырьевые товары, такие как металлы и сельское хозяйство, но и другие отрасли промышленности. Так, автомобильные дилеры предупредили, что импорт машин и запчастей к ним может прекратиться из-за сбоев в расчетах.

Несмотря на то, что Китай не присоединился к западным санкциям против России, платежи между двумя странами в декабре 2023 года столкнулись с препятствиями, когда США пригрозили ввести вторичные санкции против банков, которые осуществляют расчеты с российскими военно-промышленными предприятиями. В июне проблему удалось решить после встречи президента Владимира Путина с президентом Китая Си Цзиньпином в мае — организации стали использовать небольшие региональные банки, однако позднее США расширили критерии санкций, пишет Лента.