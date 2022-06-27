Bloomberg объявило о наступлении "дефолта" в России в ночь на 27 июня

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В России в ночь на вторник наступил "дефолт" – впервые с 1998 года, утверждает американское агентство Bloomberg.

Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, при этом сделал это заранее, так как позднее министерство финансов США ожидаемо отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства для выплаты дохода по российским еврооблигациям с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Однако, как уже писало агентство Блумберг, держатели так и не получили выплаты по ним, а месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает.

Агентство объясняет "дефолт" как раз тем, что в ночь на понедельник, 27 июня, эти сроки вышли. При этом Блумберг пишет, что "дефолт" пока носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян", пишет РИА Новости.