Бизнес-омбудсмен надеется на сохранение цен в сети на базе «Макдоналдса»

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Бизнес-омбудсмен указал на эффективность бизнес-модели компании и рассчитывает, что будущая российская сеть сможет быть столь же конкурентоспособной. В мае стало известно об уходе «Макдоналдса» из России и продаже бизнеса

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов рассчитывает, что новая сеть ресторанов быстрого питания, создаваемая на базе прекратившего работу в России «Макдоналдса», сохранит качество еды и цены. Об этом он сказал ТАСС.



«Компания выстроила эффективную бизнес-модель — никаких лишних издержек не было вообще. В этом смысле они и знамениты на весь мир. Хотелось бы, чтобы новые владельцы сохранили ее [цену] и сумели быть так же конкурентоспособны», — отметил Титов.



По его словам, российский владелец ведет переговоры с франчайзи о переходе на новый бренд. «Постепенно-постепенно вопросы уходят», — добавил бизнес-омбудсмен.

В середине мая «Макдоналдс» объявил об окончательном решении уйти из России. Позднее стало известно о заключении сделки с партнером-франчайзи Александром Говором. По условиям договора Говор приобретает все ресторанное портфолио сети, которая будет работать под новым брендом. Всех сотрудников сохранят как минимум на два года, пишет РБК.