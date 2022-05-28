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Бизнес-омбудсмен надеется на сохранение цен в сети на базе «Макдоналдса»

28 мая 2022 10:29
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Бизнес-омбудсмен надеется на сохранение цен в сети на базе «Макдоналдса»

Бизнес-омбудсмен указал на эффективность бизнес-модели компании и рассчитывает, что будущая российская сеть сможет быть столь же конкурентоспособной. В мае стало известно об уходе «Макдоналдса» из России и продаже бизнеса
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов рассчитывает, что новая сеть ресторанов быстрого питания, создаваемая на базе прекратившего работу в России «Макдоналдса», сохранит качество еды и цены. Об этом он сказал ТАСС.

«Компания выстроила эффективную бизнес-модель — никаких лишних издержек не было вообще. В этом смысле они и знамениты на весь мир. Хотелось бы, чтобы новые владельцы сохранили ее [цену] и сумели быть так же конкурентоспособны», — отметил Титов.

По его словам, российский владелец ведет переговоры с франчайзи о переходе на новый бренд. «Постепенно-постепенно вопросы уходят», — добавил бизнес-омбудсмен.

В середине мая «Макдоналдс» объявил об окончательном решении уйти из России. Позднее стало известно о заключении сделки с партнером-франчайзи Александром Говором. По условиям договора Говор приобретает все ресторанное портфолио сети, которая будет работать под новым брендом. Всех сотрудников сохранят как минимум на два года, пишет РБК.

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