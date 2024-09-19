Бизнес-конференция «ЗА – ЗАВОД»: в центре «Мой бизнес» обсудили развитие отрасли машиностроения и металлообработки

84

19 сентября в региональном центре «Мой бизнес» прошла конференция «ЗА – ЗАВОД». Собственники и руководители предприятий, институтов развития и эксперты обсудили, как сегодня меняется отрасль машиностроения и металлообработки, и какие возможности для роста это дает.

«Для сферы машиностроения общие проблемные вопросы – это дорогое оборудование, кадровый голод, увеличение производительности труда. Здесь хотим узнать, как с этим справляются другие предприятия, возможно что-то для себя подчерпнуть, поделиться своим опытом. Такие мероприятия помогают расширить кругозор, посмотреть, как в современных условиях происходит развитие производств, потому что в последнее время, безусловно, был дан толчок российскому производству, импортозамещению», - поделился участник встречи, заместитель директора ГК «Скадо» Александр Шебалков.

Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по решению Президента Владимира Путина, внедрены меры поддержки бизнеса. В Самарской области сегодня создаются условия для динамичного развития действующих производств, повышения инвестиционного климата и качества жизни жителей региона. Это приоритетные задачи в работе областного Правительства и губернатора Вячеслава Федорищева.

Участники бизнес-конференции «ЗА – ЗАВОД» поговорили об актуальных проблемах производственников, обсудили стратегии развития, как кратно масштабировать своё предприятие. Отдельный блок касался вопросов государственной финансовой поддержки. Кроме того, участники конференции разобрали реальные истории успеха собственников промпредприятий.

«У нас молодая компания – мы занимаемся металлообработкой около года. На конференции, в первую очередь, хотим получить знания, перенять опыт у тех, кто уже организовал производство и продолжительное время успешно функционирует на рынке», - рассказал руководитель компании «Р-Компонент» Андрей Краснов.

«С помощью конференции хотим решить проблему коммуникации между производственниками, - пояснил модератор конференции, директор ООО «ТПК БРИК», председатель комитета по промышленности, эффективному производству и производительности труда реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Петров. - В отрасли металлообработки и машиностроения мы выявили ключевые проблемы, эти моменты мы разберем и предложим пути их решения. Следующий шаг – привлечение передовых инженерных школ, с их помощью мы «подтянем» в производство молодых специалистов».

«Производственные предприятия Самарской области активно развиваются, осваивают новые направления, выпускают конкурентную продукцию и поставляют ее далеко за пределы региона и даже страны. И мы всегда готовы помочь бизнесу в привлечении инструментов поддержки, Производители активно используют региональные и федеральные инструменты для своего динамичного развития», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На конференции также презентовали новый проект «Инженерно-производственная экосистема», который решит ключевые проблемы по мгновенному расчету стоимости заказов, поможет производственникам с полной загрузкой станочного парка и позволит осуществить быстрый запуск и изготовление новых изделий.

Организаторами мероприятия выступили самарское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», ООО «Торгово – производственная компания БРИК». Партнерами выступили областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес».

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской област