Я нашел ошибку
Главные новости:
От своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции.
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает данные счетчиков тепла от своих клиентов
Об этом рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
В Самарской области ежедневно порядка двух тысяч человек заболевают ОРВИ и около 400 - COVID-19мм
Собственники и руководители предприятий, институтов развития и эксперты обсудили, как сегодня меняется отрасль машиностроения и металлообработки, и какие возможности для роста это дает. 
Бизнес-конференция «ЗА – ЗАВОД»: в центре «Мой бизнес» обсудили развитие отрасли машиностроения и металлообработки
Не менее сложно объяснить ему, что неправильное питание грозит ожирением, которое стало моложе: его всё чаще выявляют у детей 15–17 лет.
Минздрав СО: приучить ребёнка есть овощи или богатую белком пищу вместо сладостей и фастфуда — задача не из простых.
«Сегодня мы подводим итоги проведённых в регионе кампаний», - отметил Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума регполитсовета "Единой России"
В Чапаевске на одном из пешеходных переходов ребята учились правильно переходить дорогу.
Госавтоиспекторы региона приняли участие в мероприятии "Посвящение первоклассников в юные пешеходы»
Основная задача профилактических мероприятий – объяснить населению о мерах предосторожности в частном секторе и правила устройства эксплуатации электрооборудования и печей.
В регионе проходит профилактическая операция «Жилище»
Республику Беларусь и Самарскую область связывают давние прочные отношения в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.
Опыт Выставки «Россия» будет использован в организации конгрессно-выставочной деятельности в Белоруссии
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.67
0.24
EUR 102.04
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие персональной фотовыставки Елены Демидовой «Я выбираю цвет»
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-22 сентября приглашают самарцев
Самарские лесоводы отметили профессиональный праздник – День работников леса
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Бизнес-конференция «ЗА – ЗАВОД»: в центре «Мой бизнес» обсудили развитие отрасли машиностроения и металлообработки

19 сентября 2024 16:36
84
Собственники и руководители предприятий, институтов развития и эксперты обсудили, как сегодня меняется отрасль машиностроения и металлообработки, и какие возможности для роста это дает. 

19 сентября в региональном центре «Мой бизнес» прошла конференция «ЗА – ЗАВОД».  Собственники и руководители предприятий, институтов развития и эксперты обсудили, как сегодня меняется отрасль машиностроения и металлообработки, и какие возможности для роста это дает. 

«Для сферы машиностроения общие проблемные вопросы – это дорогое оборудование, кадровый голод, увеличение производительности труда. Здесь хотим узнать, как с этим справляются другие предприятия, возможно что-то для себя подчерпнуть, поделиться своим опытом. Такие мероприятия помогают расширить кругозор, посмотреть, как в современных условиях происходит развитие производств, потому что в последнее время, безусловно, был дан толчок российскому производству, импортозамещению», - поделился участник встречи, заместитель директора ГК «Скадо» Александр Шебалков.

Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по решению Президента Владимира Путина, внедрены меры поддержки бизнеса. В Самарской области сегодня создаются условия для динамичного развития действующих производств, повышения инвестиционного климата и качества жизни жителей региона. Это  приоритетные задачи в работе областного Правительства и губернатора Вячеслава Федорищева.

Участники бизнес-конференции «ЗА – ЗАВОД» поговорили об актуальных проблемах производственников, обсудили стратегии развития, как кратно масштабировать своё предприятие. Отдельный блок касался вопросов государственной финансовой поддержки. Кроме того, участники конференции разобрали реальные истории успеха собственников промпредприятий. 

«У нас молодая компания – мы занимаемся металлообработкой около года. На конференции, в первую очередь, хотим получить знания, перенять опыт у тех, кто уже организовал производство и продолжительное время успешно функционирует на рынке», - рассказал руководитель компании «Р-Компонент» Андрей Краснов.

 «С помощью конференции хотим решить проблему коммуникации между производственниками, - пояснил модератор конференции, директор ООО «ТПК БРИК», председатель комитета по промышленности, эффективному производству и производительности труда реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Петров. - В отрасли металлообработки и машиностроения мы выявили ключевые проблемы, эти моменты мы разберем и предложим пути их решения. Следующий шаг – привлечение передовых инженерных школ, с их помощью мы «подтянем» в производство молодых специалистов».

 «Производственные предприятия Самарской области активно развиваются, осваивают новые направления, выпускают конкурентную продукцию и поставляют ее далеко за пределы региона и даже страны. И мы всегда готовы помочь бизнесу в привлечении инструментов поддержки, Производители активно используют региональные и федеральные инструменты для своего динамичного развития», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

На конференции также презентовали новый проект «Инженерно-производственная экосистема», который решит ключевые проблемы по мгновенному расчету стоимости заказов, поможет производственникам с полной загрузкой станочного парка и позволит осуществить быстрый запуск и изготовление новых изделий. 

Организаторами мероприятия выступили самарское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», ООО «Торгово – производственная компания БРИК». Партнерами выступили областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес».

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской област

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
19 сентября 2024  10:51
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
220
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
19 сентября 2024  10:39
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников оборонных предприятий Самарской области с профессиональным праздником
268
Владимир Путин поздравил участников встречи с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации.
18 сентября 2024  21:28
Вячеслав Федорищев принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с избранными в ходе единого дня голосования главами субъектов
1345
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
18 сентября 2024  13:03
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
479
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
18 сентября 2024  12:06
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
664
Весь список