Автозаправочные станции в России могут начать завлекать клиентов скидками на бензин

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Автозаправочные станции в России могут в скором времени начать завлекать клиентов скидками на бензин. Как передает РИА Новости, с таким прогнозом выступил гендиректор независимого агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов. По его словам, на многих нефтеперерабатывающих заводах запасы готового к отгрузке топлива сейчас выше нормативных.

Масштабный профицит бензина может подтолкнуть владельцев АЗС к всевозможным акциям в целях конкуренции. Для потребителей это позитивный шаг, пояснил аналитик. При этом он считает, что объявленная розничная стоимость бензина на АЗС вряд ли заметно снизится, и речь будет идти именно о скидках.