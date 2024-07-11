АвтоВАЗ привлек осужденных к работам на производстве

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По большей части это граждане, отбывающие наказание в виде принудительных работ в УФИЦ при ИК-29.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области, начальник управления Алексей Климов совершил рабочий визит на производство завода АвтоВАЗ. Одна из целей поездки – оценка условий труда на предприятии подопечных УФСИН. Это осужденные, отбывающие наказание в виде принудительных работ в УФИЦ (участок, функционирующий в режиме исправительного центра) при тольяттинской исправительной колонии №29 особого режима.

Руководителя УФСИН на ВАЗе сопровождал вице-президент по персоналу и социальной политики АвтоВАЗа Дмитрий Михайленко. Алексей Климов посетил производственный периметр завода, узнал подробности производства автомобилей под маркой предприятия Lada и машинокомплектов для других производителей.

В завершение поездки полковник Климов «обозначил план дальнейшего сотрудничества и возможности повышения показателей производств за счет участия в работе осужденных к принудительным работам», пишет Обоз.инфо.