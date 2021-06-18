Асфальтобетонный завод в Самарской области повысил производительность труда

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Предприятие «АБЗ-1», расположенное в Волжском районе Самарской области (с. Преображенка), повысило свою эффективность благодаря участию в национальном проекте «Производительности труда».

Для завода стать участником национального проекта «Производительность труда» – это отличная возможность стать более конкурентоспособным в современных условиях меняющегося рынка, что в свою очередь является залогом стабильности для каждого сотрудника. Необходимость повышать производительность труда на региональных предприятиях неоднократно отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Внедрение бережливого производства на региональных предприятиях – один из ключевых элементов опережающего экономического развития региона и важная составляющая региональной Стратегии лидерства.

Среди товаров, которые производит асфальтобетонный завод, – изготовление сплиттерных изделий. Именно этот производственный участок сотрудники предприятия решили усовершенствовать.

На предприятии была создана рабочая группа из числа сотрудников и кураторов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). Совместно они нашли проблемы на выбранном участке и пути их решения.

Участники рабочей группы провели диагностику предприятия, чтобы определить отношение сотрудников к изменениям и выявить приоритеты развития. Далее – разработали план коммуникации и мотивации по программе повышения производительности труда. А РЦК в свою очередь обеспечил поддержку и методическое сопровождение, обучив проектную команду всем инструментам бережливого производства.

– Процесс выпуска сплиттерных изделий был детально проанализирован с применением инструментов бережливого производства. Составлены детальные карты потока создания ценности в текущем, идеальном и целевом состоянии. Вместе с участниками рабочей группы мы выявили ряд проблем и потерь, нашли их причины, – прокомментировал руководитель проекта РЦК Илья Арискин. – С применением полученных знаний выработали 20 решений, которые позволили исключить зафиксированные проблемы и потери.

Была проведена работа по стандартизации потока. Результаты удивили даже скептиков. К примеру, организация рабочего пространства участка упаковки по системе 5С позволила снизить время на поиск инструмента и упаковочного материала. Сокращения времени проведения ТО основного оборудования на 20 % удалось добиться за счет закупки электроинструмента и упрощения смазки труднодоступных узлов. Для этого были сделаны дополнительные отверстия в кожухах и удлинены шланги на шприцах для смазки.

В итоге рабочей группе удалось сократить время протекания процесса изготовления сплиттерных изделий с 4384 секунд до 2700. Также уменьшилось время оборачиваемости поддона заготовок с 1,5 часа/поддон до 0,75 часа/поддон. А выработка увеличилась со 175 шт./чел. в 1 смену до 250 шт./чел.

На предприятии решили не останавливаться на достигнутом. Полученный опыт завод планирует транслировать и на другие производственные участки.

Напомним, что курирует нацпроект министерство промышленности и торговли Самарской области. Повысить производительность труда министерство предлагает любому предприятию или компании, подходящей под критерии нацпроекта. Зарегистрироваться и стать его участником можно на сайте www.производительность.рф.