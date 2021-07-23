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«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»

23 июля 2021 12:19
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«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»

В четверг, 22 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор АО «Арконик СМЗ» Михаил Спичак обсудили вопросы развития предприятия, внедрения современных технологических линий и участие завода в государственных программах и проектах.

АО «Арконик СМЗ», где трудится более трех тысяч человек, сегодня является одним из крупнейших предприятий по производству алюминиевых полуфабрикатов в России. Его продукция применяется в авиационной, космической, упаковочной, судостроительной, автомобильной, строительной, нефтегазодобывающей промышленности, транспортном машиностроении и других отраслях.

Важно отметить, что «Арконик СМЗ» является надежным партнером ПАО «Корпорация «Иркут». Компания стала одной из первых, кто поддержал создание самолетов МС-21 и «Sukhoi Superjet 100», поставляя широкий спектр алюминиевых полуфабрикатов. Кроме того, завод на протяжении многих лет выпускает изделия для производства гражданских самолетов и вертолетов.

«Несмотря на пандемию, в прошлом году нам удалось добиться рекордных объемов выпускаемой продукции – мы произвели 245 тысяч тонн полуфабрикатов. Это лучший результат завода за последние 30 лет», – отметил Михаил Спичак.

Компания рассчитывает и дальше увеличивать объемы производства – на 120 тысяч тонн к 2026 году за счет модернизации оборудования и внедрения современных технологических линий, которые отвечают передовым экологическим стандартам. Кроме того, по итогам успешной реализации рассматриваемого в данный момент инвестиционного проекта предприятие усилит текущие рыночные позиции за счет производства прокатной продукции большей ширины. При этом дополнительно планируется создать более ста новых рабочих мест. Общий объем инвестиций может составить порядка 100 миллионов долларов США.

Впервые компания поделилась планами о вложении дополнительных средств в развитие предприятия во время встречи Губернатора с руководством «Арконик СМЗ» еще во время Петербургского международного экономического форма, который состоялся в начале лета этого года.

«Предприятие сегодня активно развивается, внедряя современные производственные технологии и реализуя новые проекты. Сейчас руководство «Арконик СМЗ» рассматривает возможности вложения дополнительных инвестиций и увеличения объемов производства, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Я рад тому, что предприятие с богатой историей и славными традициями, заложенными многими поколениями металлургов, ставит амбициозные цели и стремится их достичь. В этом я крайне заинтересован. «Арконик СМЗ» сегодня является крупным налогоплательщиком в областной бюджет, что в конечном счете отражается на благополучии не только работников самого предприятия, но и на всех жителях Самарской области».

Предприятие «Арконик СМЗ» намерено стать партнером Научно-образовательного центра «Инженерия будущего». С соответствующей инициативой к Губернатору, председателю наблюдательного совета НОЦ обратился Михаил Спичак. Дмитрий Азаров инициативу поддержал и отметил, что такое взаимодействие позволит совершенствовать производственную базу, участвовать в разработке новых научно-практических проектов, подбирать квалифицированные кадры. Напомним, НОЦ «Инженерия будущего» признан Правительством России одним из лучших в стране среди созданных научно-образовательных центров по итогам работы в прошлом году.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам защиты коллектива, соблюдения действующих ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции и вакцинации.

Теги: Арконик СМЗ В центре внимания Дмитрий Азаров Михаил Спичак НОЦ «Инженерия будущего»

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