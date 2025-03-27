Ariston подтвердила намерение вернуться на российский рынок

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Компания Ariston заявила, что возобновит работу в России после возвращения под свой контроль дочерней компании Ariston Thermo Rus LLC.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отменяется решение о передаче российских активов Ariston во временное управление АО "Газпром бытовые системы". Документ признает утратившим силу пункт и один подпункт указа от 25 апреля 2023 года "О временном управлении некоторым имуществом".

"Мы намерены возобновить деятельность с российским местным руководством, полностью соблюдая существующие санкции и продолжая наше наследие в стране", – сообщил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони.

Он отметил, что компания очень довольна решением президента РФ и подчеркнул, что Ariston показала свою преданность традициям работы в России.

Ariston стала первой зарубежной компанией, заявившей о процессе возвращения в РФ.

Ранее Путин сообщил, что переговоры о возвращении западных компаний на российский рынок ведутся в закрытом режиме. По словам главы государства, переговоры ведутся в спокойном режиме и с учетом взаимных интересов, пишет Смотрим.