аренда квартир в России подорожала за год на 5%

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Несмотря на два периода снижения спроса за последний год, средняя ставка аренды в России выросла на 5%, но прирост замедлился в три раза. Рантье чаще идут на торг, отменяют комиссию и выводят новинки с дисконтом. О том, как изменился рынок долгосрочной аренды России - в отчете Циан.Аналитики.