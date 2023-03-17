аренда квартир в России подорожала за год на 5%

Несмотря на два периода снижения спроса за последний год, средняя ставка аренды в России выросла на 5%, но прирост замедлился в три раза. Рантье чаще идут на торг, отменяют комиссию и выводят новинки с дисконтом. О том, как изменился рынок долгосрочной аренды России - в отчете Циан.Аналитики.
- Средняя ставка аренды в России выросла на 5% за год. Рост – за счет городов вне столичных агломераций. В Москве и Санкт-Петербурге ставки аренды ниже на 12%, чем год назад. В сравнении с серединой февраля – снижения на 14%.
- В сравнении с мартом 2021 года аренда квартиры стала дороже на 21% как по однокомнатным, так и двухкомнатным вариантам. Прирост цен замедлился в три раза. В 2021-2022 гг. годовой прирост средней стоимости составил 15-16% против 5% в 2022-2023 гг.
- Отрицательную или нулевую динамику за год по ставке аренды показывают города на юге России.
- Каждый пятый рантье изменил ставку аренды на фоне весеннего падения спроса. Дисконты в 2023 году стали ниже, но стоимость меняется чаще.
- Выбор квартир в аренду выше на треть в сравнении с февралем 2022 года, до снижения спроса. В столицах выбор стал выше в два раза и более. В регионах, наоборот, конкуренция ниже, чем год назад.
- Ежемесячно на рынок аренды выводит 37 тыс. квартир. «Новинки» выводят со средним дисконтом к рынку в 2%. Весной 2022 года в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Воронеже «новинки» были с максимальной скидкой к рынку.
- Доля квартир в аренду без комиссии увеличилась до трети от всего количества. Самая распространенная комиссия - 50%
- После второй волны миграции доля квартир от собственников выросла в два раза.
- Рантье хотят предоплату на месяц вперед и чаще согласны на торг.