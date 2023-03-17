Я нашел ошибку
Главные новости:
В День воссоединения Крыма с Россией телебашню в Самаре украсит праздничная иллюминация 
В День воссоединения Крыма с Россией телебашню в Самаре украсит праздничная иллюминация 
Самарцев на выходные ждет не самая лучшая погода
Самарцев на выходные ждет не самая лучшая погода
аренда квартир в России подорожала за год на 5%
Аренда квартир в России подорожала за год на 5%
В Самаре завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет «Новая высота»
В Самаре завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет «Новая высота»
9 очистных сооружений и 8 объектов водоснабжения построят в Самарской области в 2023 году
9 очистных сооружений и 8 объектов водоснабжения построят в Самарской области в 2023 году
В Самаре пройдет концерт, посвященный Всемирному дню человека с синдромом Дауна
Счетная палата выявила нарушения при строительстве школы на Пятой просеке в Самаре
Счетная палата выявила нарушения при строительстве школы на Пятой просеке в Самаре
В Самаре пройдут мероприятия, посвящённые годовщине присоединения Крыма и Севастополя
В Самаре пройдут мероприятия, посвящённые годовщине присоединения Крыма и Севастополя
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.41
0.66
EUR 81.14
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Аренда квартир в России подорожала за год на 5%

17 марта 2023 13:42
49
аренда квартир в России подорожала за год на 5%

Несмотря на два периода снижения спроса за последний год, средняя ставка аренды в России выросла на 5%, но прирост замедлился в три раза. Рантье чаще идут на торг, отменяют комиссию и выводят новинки с дисконтом. О том, как изменился рынок долгосрочной аренды России - в отчете Циан.Аналитики.

  • Средняя ставка аренды в России выросла на 5% за год. Рост – за счет городов вне столичных агломераций. В Москве и Санкт-Петербурге ставки аренды ниже на 12%, чем год назад. В сравнении с серединой февраля – снижения на 14%.
  • В сравнении с мартом 2021 года аренда квартиры стала дороже на 21% как по однокомнатным, так и двухкомнатным вариантам. Прирост цен замедлился в три раза. В 2021-2022 гг. годовой прирост средней стоимости составил 15-16% против 5% в 2022-2023 гг.
  • Отрицательную или нулевую динамику за год по ставке аренды показывают города на юге России.
  • Каждый пятый рантье изменил ставку аренды на фоне весеннего падения спроса. Дисконты в 2023 году стали ниже, но стоимость меняется чаще.
  • Выбор квартир в аренду выше на треть в сравнении с февралем 2022 года, до снижения спроса. В столицах выбор стал выше в два раза и более. В регионах, наоборот, конкуренция ниже, чем год назад.
  • Ежемесячно на рынок аренды выводит 37 тыс. квартир. «Новинки» выводят со средним дисконтом к рынку в 2%. Весной 2022 года в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Воронеже «новинки» были с максимальной скидкой к рынку.
  • Доля квартир в аренду без комиссии увеличилась до трети от всего количества. Самая распространенная комиссия - 50%
  • После второй волны миграции доля квартир от собственников выросла в два раза.
  • Рантье хотят предоплату на месяц вперед и чаще согласны на торг.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
16 марта 2023  13:51
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
466
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
409
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
16 марта 2023  10:20
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
413
Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
16 марта 2023  10:15
В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
1447
Во встрече также принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
15 марта 2023  17:12
Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина обсудили меры по улучшению работы общественного транспорта в Самаре
580
Весь список