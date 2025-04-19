Я нашел ошибку
Главные новости:
ООО «НАМИ Инновационные компоненты» в Волжском районе.
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном открытии производства автокомпонентов в Самарской области
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
В Самаре стартовал сезон речных прогулок
В Самаре стартовал сезон речных прогулок
В Самаре водитель сбил 10-летнего пешехода
В Самаре водитель сбил 10-летнего пешехода
Ветеринар из Самары хотела «раскрутить» аккаунт в соцсети, но стала очередной жертвой мошенников
Ветеринар из Самары хотела «раскрутить» аккаунт в соцсети, но стала очередной жертвой мошенников
Врач рассказал, как есть кулич без вреда для здоровья
Врач рассказал, как есть кулич без вреда для здоровья
Купание в море в Анапе в 2025 году может вызвать проблемы с кожей
Купание в море в Анапе в 2025 году может вызвать проблемы с кожей
Сызранец обрадовался бывшему однокласснику и лишился телефона
Сызранец обрадовался бывшему однокласснику и лишился телефона
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.14
-0.88
EUR 92.22
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном открытии производства автокомпонентов в Самарской области

19 апреля 2025 14:17
92
ООО «НАМИ Инновационные компоненты» в Волжском районе.

В субботу, 19 апреля, в Самарской области с рабочим визитом находится Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. Вместе с губернатором региона Вячеславом Федорищевым он принял участие в открытии отечественного предприятия по производству автокомпонентов ООО «НАМИ Инновационные компоненты» в Волжском районе.

Это дочернее предприятие Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП «НАМИ», ведущего научно-исследовательского и опытно-экспериментального центра исследований, проектирования, конструирования, опытного производства, испытаний и сертификации автомобильной и сельскохозяйственной техники, ее компонентов. На базе «НАМИ Инновационные компоненты» разрабатывают и производят такие передовые системы и компоненты безопасности автомобиля, как антиблокировочные системы (ABS), системы динамической стабилизации (ESP), системы рулевого управления, электронные стояночные тормоза, различные датчики и многое другое.

«Минпромторг выделил средства на НИОКРы для разработки полностью отечественной антипробуксовочной системы, ABS, системы курсовой устойчивости и электронного стояночного тормоза. Речь идет не только о локализации основных компонентов гидравлической системы и электронных блоков управления. НАМИ планирует развивать свои компетенции в отношении программного обеспечения, калибровок, испытаний и валидации систем. В перспективе это может коснуться и модернизации полигонов для проведения этих работ», — отметил Антон Алиханов. Министр также выразил благодарность команде предприятия и региональным властям за поддержку в реализации  проекта.

В рамках подготовки запуска производства российскими инженерами впервые в стране было разработано уникальное программное обеспечение, которое управляет работой антиблокировочной системы и системой курсовой устойчивости автомобиля. Данная разработка позволит обеспечить технологический суверенитет в области интеллектуальных тормозных систем. Для выпуска продукции смонтированы две современные сборочные линии с передовым оборудованием.

«Запуск «НАМИ Инновационные компоненты» – значимое событие для автокомпонентной отрасли Самарской области. Предприятие в полной мере использовало открывшееся окно возможностей и теперь будет производить передовые системы и современные компоненты безопасности автомобиля. Обновленное производство предполагает достижение 100% уровня локализации.  В рамках проекта будет создано до 150 высококвалифицированных рабочих мест», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

«Сегодня одна из основных задач, которая поставлена перед российской автомобильной промышленностью, – это развитие компонентной базы и поставщиков автокомпонентов. ФГУП «НАМИ» по поручению Минпромторга России реализует программу развития автокомпонентной отрасли. Открытие производства «НАМИ Инновационные компоненты» является частью большой планомерной работы нашего центра в данном направлении», — отметил генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева.
20 марта 2025, 15:53
Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева. Политика
2157
Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ.
17 марта 2025, 14:09
Делегация Мордовии познакомилась с работой предприятий и инвестплощадок Самарской области
Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ. Экономика
2132
Глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием жилищного сектора.
15 марта 2025, 15:03
Вячеслав Федорищев: "Работы возобновляются, будут идти полным ходом, метро будет достроено".
Глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием... Благоустройство
1588
В центре внимания
ООО «НАМИ Инновационные компоненты» в Волжском районе.
19 апреля 2025  14:17
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном открытии производства автокомпонентов в Самарской области
85
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
19 апреля 2025  14:02
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
116
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни
19 апреля 2025  11:43
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в выходные и праздничные дни
257
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля.
18 апреля 2025  14:00
В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда с 19 апреля по 21 апреля
494
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
18 апреля 2025  11:38
В Самаре некоторые автобусы будут ходить чаще
364
Весь список