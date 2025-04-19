Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном открытии производства автокомпонентов в Самарской области

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В субботу, 19 апреля, в Самарской области с рабочим визитом находится Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. Вместе с губернатором региона Вячеславом Федорищевым он принял участие в открытии отечественного предприятия по производству автокомпонентов ООО «НАМИ Инновационные компоненты» в Волжском районе.

Это дочернее предприятие Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП «НАМИ», ведущего научно-исследовательского и опытно-экспериментального центра исследований, проектирования, конструирования, опытного производства, испытаний и сертификации автомобильной и сельскохозяйственной техники, ее компонентов. На базе «НАМИ Инновационные компоненты» разрабатывают и производят такие передовые системы и компоненты безопасности автомобиля, как антиблокировочные системы (ABS), системы динамической стабилизации (ESP), системы рулевого управления, электронные стояночные тормоза, различные датчики и многое другое.

«Минпромторг выделил средства на НИОКРы для разработки полностью отечественной антипробуксовочной системы, ABS, системы курсовой устойчивости и электронного стояночного тормоза. Речь идет не только о локализации основных компонентов гидравлической системы и электронных блоков управления. НАМИ планирует развивать свои компетенции в отношении программного обеспечения, калибровок, испытаний и валидации систем. В перспективе это может коснуться и модернизации полигонов для проведения этих работ», — отметил Антон Алиханов. Министр также выразил благодарность команде предприятия и региональным властям за поддержку в реализации проекта.

В рамках подготовки запуска производства российскими инженерами впервые в стране было разработано уникальное программное обеспечение, которое управляет работой антиблокировочной системы и системой курсовой устойчивости автомобиля. Данная разработка позволит обеспечить технологический суверенитет в области интеллектуальных тормозных систем. Для выпуска продукции смонтированы две современные сборочные линии с передовым оборудованием.

«Запуск «НАМИ Инновационные компоненты» – значимое событие для автокомпонентной отрасли Самарской области. Предприятие в полной мере использовало открывшееся окно возможностей и теперь будет производить передовые системы и современные компоненты безопасности автомобиля. Обновленное производство предполагает достижение 100% уровня локализации. В рамках проекта будет создано до 150 высококвалифицированных рабочих мест», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

«Сегодня одна из основных задач, которая поставлена перед российской автомобильной промышленностью, – это развитие компонентной базы и поставщиков автокомпонентов. ФГУП «НАМИ» по поручению Минпромторга России реализует программу развития автокомпонентной отрасли. Открытие производства «НАМИ Инновационные компоненты» является частью большой планомерной работы нашего центра в данном направлении», — отметил генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области