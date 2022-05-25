Аномально холодная весна заставила жителей Самары скупать обогреватели и тепловые пушки

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Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру проанализировал рост спроса на категорию товаров отопительного оборудования в мае 2022 года и сравнил эти цифры с аналогичным периодом прошлого года. Выяснилось, что в России популярность этой продукции увеличилась на 63%.

Холоднее всего в мае было жителям Волгограда (343%), Омска (300%), Краснодара (283%), а также Самары (175%). Кроме того, отопительное оборудование стали чаще покупать в Казани (143%), Нижнем Новгороде (129%), Воронеже (97%), Перми (90%), Ростове-на-Дону (75%), Москве (54%), а также Санкт-Петербурге (20%).

В топ-5 товаров по России попали электрические и газовые тепловые пушки, обогреватели, конвекторы, тепловентиляторы, а также греющие коврики.