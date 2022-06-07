Аккредитованные ИТ-компании Самарской области, работающие по упрощенной системе налогообложения, получат льготы

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Депутаты Самарской губернской думы сразу в двух чтениях единогласно поддержали поправки в закон Самарской области по установлению льгот для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения» (УСН), включенных в реестр аккредитованных ИТ-компаний.



Поправки касаются введения налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, в следующих размерах:

- 1% – если объектом налогообложения являются доходы;

- 5% – если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.



Данная мера позволит аккредитованным ИТ-компаниям направить дополнительные средства на развитие бизнеса и создание новых рабочих мест, что ускорит развитие отраслей информационных технологий и связи в Самарской области.



Напомним, о необходимости поддержать ИТ-отрасль и обеспечить ускоренное развитие отрасли информационных технологий со стороны государства в период беспрецедентного количества санкций не единожды заявлял Президент России Владимир Путин. В Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова действует ряд региональных мер поддержки отрасли ИТ. Так, молодые специалисты в сфере информационных технологий могут претендовать на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту.



Принятые поправки в региональный закон по установлению льгот для организаций, применяющих УСН, позволят расширить возможности сотрудников организаций ИТ-отрасли для создания новых продуктов. Кроме того, распространение пониженных налоговых ставок позволит не только предотвратить негативные последствия для ИТ-отрасли в связи с санкционным давлением на Россию, но и ускорит развитие отрасли в регионе, а также позволит увеличить поступления по налогу на доходы физических лиц в местные бюджеты.



«Распространение пониженных налоговых ставок позволит снизить налоговую нагрузку на сферу информационно-коммуникационных технологий, высвободить дополнительные денежные средства для развития бизнеса, создания новых рабочих мест, а также будет способствовать выходу предпринимателей из «тени». Все это в конечном итоге позволит создать благоприятный инвестиционный и налоговый климат в Самарской области для аккредитованных ИТ-компаний, в том числе из других регионов страны», – прокомментировал принятие поправок заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.



Поправки распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года и будут действовать по 31 декабря 2024 года.



На сегодняшний день в Самарской области наблюдается ускоренный рост налоговых поступлений по УСН среди аккредитованных ИТ-компаний. Так, если за 2020 год в бюджет поступили 140 млн рублей, то за 2021 год поступления составили 188 млн рублей. Благодаря новой льготе бюджет Самарской области в 2022 году может получить дополнительный доход в размере 74 млн рублей за счёт НДФЛ.



По данным Минцифры России, в Самарской области работают 419 аккредитованных ИТ-компаний, из которых 264 применяют УСН.



Аналогичные меры поддержки ИТ-отрасли уже действуют в 32 регионах России, в том числе в семи регионах ПФО (Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Пермский край, Нижегородская область, Пензенская область, Ульяновская область).

Фото: pexels

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