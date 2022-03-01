«Айтишников» могут освободить от налогов

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Минцифры РФ разработало меры для стабилизации и развития IT-отрасли в условиях санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Минцифры, в частности, предлагает распространить действующие налоговые льготы также на IT-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания допуслуг в своих приложениях и онлайн-сервисах, а также от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных IT-продуктов.

В числе мер поддержки – освобождение всех сотрудников IT-компаний от уплаты НДФЛ, а сами компании — от уплаты налога на прибыль и проверок.

Дополнительным стимулированием сотрудников IT-индустрии должны стать льготная ипотека со ставкой 5% на время работы, отсрочка от призыва на военную службу. Для иностранных граждан, привлекаемых для работы в российских компаниях рассматривается введение процедуры упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство.

Кроме того, министерство предлагает предоставить компаниям гранты на разработку и развитие IT-продуктов, обеспечить ускоренное импортозамещение программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры и целевое финансирование на создание в России «зеркала» репозитория открытого ПО GitHub (копию ресурса), сообщает Обозрение.