8 млн россиян установили самозапрет на кредиты в марте

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По данным Объединенного кредитного Бюро (ОКБ) за первый месяц работы сервиса самозапрет на кредиты установили 7,94 млн россиян.

Подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 7,20 млн заявок (91,5%). Запрет на онлайн выдачи в банках и онлайн выдачи в МФО установили 315 тыс. граждан (4,0%). Полный запрет выдач в МФО выбрали 125 тыс. граждан (1,6%). Полный запрет выдач в МФО и онлайн выдач в банках – 114 тыс. граждан (1,5%). Полный запрет выдач только в банках – 54 тыс. граждан (0,7%) и полный запрет выдач только в МФО – 37 тыс. граждан (0,5%).

За месяц 129,5 тыс. граждан направили заявления на снятие самозапрета. Доля таких заявлений составила 1,63% от общего количества установленных самозапретов.