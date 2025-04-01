8 млн россиян установили самозапрет на кредиты в марте

По данным Объединенного кредитного Бюро (ОКБ) за первый месяц работы сервиса самозапрет на кредиты установили 7,94 млн россиян.
Подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 7,20 млн заявок (91,5%). Запрет на онлайн выдачи в банках и онлайн выдачи в МФО установили 315 тыс. граждан (4,0%). Полный запрет выдач в МФО выбрали 125 тыс. граждан (1,6%). Полный запрет выдач в МФО и онлайн выдач в банках – 114 тыс. граждан (1,5%). Полный запрет выдач только в банках – 54 тыс. граждан (0,7%) и полный запрет выдач только в МФО – 37 тыс. граждан (0,5%).
За месяц 129,5 тыс. граждан направили заявления на снятие самозапрета. Доля таких заявлений составила 1,63% от общего количества установленных самозапретов.
Лидером по количеству установленных самозапретов стала Москва: зарегистрированные в столице граждане установили в марте 962,0 тыс. самозапретов. В ТОП-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли также: Московская обл. – 621,9 тыс., Санкт-Петербург – 475,4 тыс., Башкортостан – 271,6 тыс., Свердловская обл. – 259,2 тыс., Краснодарский край – 253,2 тыс., Татарстан – 220,2 тыс., Челябинская обл. – 197,9 тыс., Новосибирская обл. – 184,6 тыс., Нижегородская обл. – 175,6 тыс.