74% россиян готовы ждать скидку на понравившийся товар до трех месяцев

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Аналитики Авито провели масштабный опрос россиян и выяснили, как скидки влияют на желание совершить покупку. В онлайн-опросе приняли участие десять тысяч россиян старше 18 лет.

Оказалось, что для 86% респондентов скидки являются серьезным мотиватором к покупке. При этом 74% отметили, что не против отложить покупку и дождаться скидочного предложения — в основном так поступают люди в возрасте 18–34 лет. Эта же возрастная группа гораздо лучше других знает про сезонные распродажи вроде «черной пятницы», «киберпонедельника» и новогодних акций. Такое отношение к покупкам сформировали сами бренды — благодаря этой привычке все больше людей отказываются от импульсивных покупок и планируют бюджет.

Результаты опроса показали, что оптимальный размер скидки колеблется от 10 до 20%. При этом аналитики Авито выявили интересный факт: большинство опрошенных мужчин отметили, что им достаточно скидки в 11–30%, в то время как женщинам нужна мотивация существеннее — в 31–50% и более. Причем женщины чаще отслеживают акции на продукты питания, одежду и обувь, товары для детей, мебель и предметы интерьера, а также на медицинские и бьюти-услуги, а мужчины — на бытовую технику и электронику, автомобили и автозапчасти.

«Преобладающее большинство респондентов отметили, что наличие скидки — существенная мотивация для принятия решения. Мы стремимся к тому, чтобы продавцы быстрее совершали сделки, поэтому рекомендуем присмотреться к такому инструменту: продавец на Авито может предложить скидку или небольшой подарок покупателям, добавляющим объявление в избранные. Согласно внутренней статистике, на контакт с продавцом после рассылки скидки выходят 10% новых покупателей. Так, даже небольшое снижение цены дарит ощущение психологического удовлетворения и выгодной сделки», — отмечает Евгений Троицкий, руководитель коммуникационных продуктов в Авито.

Чаще всего покупатели отслеживают скидки в категории продовольственных товаров, а также одежды и обуви (52%), На третьем месте бытовая техника и электроника — 46% респондентов мониторят стоимость товаров этой категории, чтобы купить их по наиболее выгодной цене. Меньше всего опрошенные готовы ждать появления скидок в ресторанах (11%), образовании и спорте (по 8%).