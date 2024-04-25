5419 жителей Самарской области, пострадавшие от паводка, получили выплаты на первоочередные нужды

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Выплаты в размере 10 тысяч рублей на первоочередные нужды получили уже 5419 жителей Самарской области, которые пострадали от паводка. Это 94% от числа тех, кто подал заявления. Данные озвучил губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире программы «Главная тема». Кроме того, 201 человек уже получил по 100 тысяч рублей в качестве частичной компенсации за потерю имущества. Средства выделены из регионального бюджета.

Руководитель области добавил, что ряд муниципалитетов, в которые пришла большая вода, на местном уровне также приняли решение о дополнительных выплатах пострадавшим от паводка жителям по 100 тысяч рублей. Во время телеэфира Дмитрий Азаров призвал всех собственников страховать свое жилье на случай подобных чрезвычайных ситуаций.

– Мы будем помогать людям. Более того, в особых случаях – это многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции, там, где ущерб значительно превышает затраты на восстановление, мы готовы принимать персональные решения. Без помощи людей не оставлю, – заявил Дмитрий Азаров.

