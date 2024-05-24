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22 мая в «Жигулёвской долине» прошёл Клуб резидентов

24 мая 2024 10:15
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22 мая в «Жигулёвской долине» прошёл Клуб резидентов

22 мая в «Жигулёвской долине» прошёл Клуб резидентов – регулярное событие, которое проводится уже в 43-й раз. На него приглашаются компании, совсем недавно получившие статус резидента технопарка, а также резиденты-«старожилы» и сервисные организации.

Новички знакомятся здесь с мерами поддержки, презентуют свои проекты, рассказывают о том, какими компетенциями они обладают и чем могут быть полезны инновационному сообществу «Жигулёвской долины», налаживают полезные знакомства.

Заседание Клуба собрало более 30 участников в онлайн- и офлайн-режиме. По традиции, деловая часть открылась презентацией экосистемы инноваций региона, которую провёл заместитель директора технопарка Игорь Смирнов. Он рассказал о комплексном подходе к развитию экосистемы «Жигулёвской долины» и о том, какие региональные и федеральные меры поддержки доступны новым резидентам.

Открывающиеся возможности для резидентов презентовал руководитель центра по управлению и развитию технопарков Дмитрий Мазырин. Информацией об услугах Регионального центра инжиниринга – реверс-инжиниринге, прототипировании и 3D-моделировании – поделился директор РЦИ Сергей Ганин.  Ответственный специалист по программам АНО «АТР» в Самарcкой области Екатерина Норкус ознакомила с грантовым финансированием по программе импортозамещения Агентства по технологическому развитию. Руководитель конгресс-центра технопарка Наталья Сотникова рассказала о возможностях культурно-делового центра. Ирина Феопентова, советник директора технопарка «Жигулёвская долина» сделала обзор культурно-спортивных мероприятий на территории технопарка. Она пригласила на ежегодный Экопикник в «Жигулёвской долине», в котором принимают участие представители организаций и предприятий города, а также компании-резиденты.

Представитель сервисной компании Банк ВТБ Ильдус Юсупов рассказал о перспективных направлениях взаимодействия с Банком ВТБ.

В финале мероприятия состоялась презентация новых проектов, получивших статус резидента технопарка. Около десятка новых компаний в блиц-формате представили идею своего проекта, рассказали о его целевой аудитории и перспективах развития.

Один из новых резидентов – компания ООО «Рекламные технологии». Генеральный директор Сергей Басипов подчеркнул значимость резидентства в технопарке «Жигулёвская долина»: «Для нас важны меры государственной поддержки. Благодаря статусу резидента наши клиенты, партнёры больше в нас уверены».

Антон Прокопенко, генеральный директор ООО «Виртуальные технологии»: «Для нас это доступ к рынку. Мы хотим, чтобы о нашем проекте знали, чтобы у нас был рычаг на старте. Нетворкинг с другими резидентами «Жигулёвской долины нам в этом поможет».

Неформальное общение продолжилось на кофе-брейке по окончании деловой части Клуба резидентов.

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