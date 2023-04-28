12 различных мер поддержки предусмотрено для молодых специалистов в Самарской области

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Предприятия и организации региона активно привлекают молодые кадры. Не забывая о сохранении традиций трудовых коллективов, ведут наставническую работу, внедряют стимулирующие меры поддержки для молодых специалистов. Работе в этом направлении большое внимание уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Так, сегодня в регионе реализуется 12 мер поддержки молодежи по 7 направлениям, в том числе для работников промышленных предприятий, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, ИТ-сферы.

Одно из направлений - осуществление социальных выплат начинающим специалистам, завершившим обучение по востребованным профессиям. Выплаты производятся молодым специалистам, трудоустроившимся по востребованным профессиям, перечень корректируется в зависимости от ситуации на региональном рынке труда.

Среди получателей – контролёр качества деталей ПАО «Гидроавтоматика» Анастасия Гавердовская. «Уверена, что рабочая специальность – это перспективно. Мне нравится работать на большом серьёзном предприятии, – рассказывает Анастасия. – Планирую учиться дальше и развиваться. В этом мне как раз поможет та поддержку, которую я получу».

Всю информацию о мерах поддержки молодых специалистов в регионе можно найти на официальном сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. В соответствующем разделе указаны виды поддержки, перечень нормативно-правовых актов, устанавливающих критерии нуждаемости и ссылки на них. Размещены также примеры вакансий, подходящих для получения названных мер социальной поддержки.