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12% работодателей увеличили зарплаты ИТ-специалистам

24 мая 2022 13:43
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12% работодателей увеличили зарплаты ИТ-специалистам

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди 100 российских компаний со штатом более 500 сотрудников и выяснила, как в компаниях изменилась ситуация с ИТ-специалистами.

56% работодателей сообщили, что с конца февраля ни один ИТ-специалист их компании не уехал за рубеж. В 14% компаний уехали единицы, еще 14% рассказали, что страну покинули менее 5% штата IT-специалистов. По 4% опрошенных сообщили, что уехали 5-10%, 10-30% и более 30%. Как правило, среди уехавших ИТ-специалистов преобладали разработчики (21%).

При этом только в 9% компаний уехавшие ИТ-специалисты уволились, еще в 28% эти сотрудники продолжают выполнять свои трудовые обязанности дистанционно.

На фоне последних событий лишь 30% компаний так или иначе изменили систему мотивации для IT- специалистов. В частности, 12% увеличили зарплаты в соответствии с инфляцией, 9% обеспечили релокацию IT-специалистов в другие страны, откуда они продолжают трудиться на компанию дистанционно, 7% расширили пакет льгот и компенсаций для сотрудников, 2% привязали зарплаты к курсу доллара или евро, еще 4% ввели другие меры для усиления мотивации IT-специалистов.

До конца текущего года 58% компаний намерены дополнительно нанимать разработчиков, 23% - специалистов по техподдержке, 19% - специалистов по внедрению корпоративных IT-систем различного назначения, 30% - иных IT-специалистов. И лишь 14% не собираются расширять ИТ-штат компании.

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