12 октября начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Крылья Советов» заплатят штраф за оскорбительное поведение болельщиков
«Крылья Советов» заплатят штраф за оскорбительное поведение болельщиков
Защитник "Крыльев Советов" сыграл за сборную России
Защитник "Крыльев Советов" сыграл за сборную России
благодаря нацпроекту более 800 жителей Ставропольского района с заболеваниями сердца и сосудов обеспечиваются лекарствами
Благодаря нацпроекту более 800 жителей Ставропольского района с заболеваниями сердца и сосудов обеспечиваются лекарствами
В Тольятти договор с подрядчиком расторгли из-за отсутствия капремонта домов
В Тольятти договор с подрядчиком расторгли из-за отсутствия капремонта домов
Проект пятой очереди набережной в Самаре скорректируют
Проект пятой очереди набережной в Самаре скорректируют
Женщина в Самарской области попала под электричку
Женщина в Самарской области попала под электричку
Гуманитарная помощь жителям ЛНР от самарских речников и жителей Самарской области
Гуманитарная помощь доставлена жителям ЛНР от самарских речников и жителей Самарской области
Самарские полицейские на трассе спасли котят
Самарские полицейские на трассе спасли котят
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.99
-2.99
EUR 103.03
-2.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

12 октября начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область

13 октября 2023 12:08
103
12 октября начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область

На рабочей встрече с и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Натальей Катиной обсуждались вопросы укрепления торгово-экономических связей, расширения сотрудничества в научно-образовательной и инновационных сферах, проведения совместных мероприятий в сфере молодежной политики, культуры, спорта и туризма, а также взаимодействия в сфере миграционной политики, обучения молодежи.

Напомним, на 3-м Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, который недавно прошёл в Казани, Губернатор Дмитрий Азаров представил опыт сотрудничества Самарской области с республикой. Он отметил, что Узбекистан является стратегически важным торгово-экономическим партнером губернии. В рамках форума состоялись переговоры о сотрудничестве с самым южным регионом Узбекистана — Сурхандарьинской областью. Этот рабочий визит делегации Узбекистана стал продолжением достигнутых договоренностей.

Как отметила Наталья Катина отметила, отношения между Самарской областью и Узбекистаном развиваются очень динамично. «За последние 5 лет состоялось более 20 взаимных визитов на официальном уровне. Мы очень тесно сотрудничаем с Наманганской областью, сейчас налаживаем контакты Сурхандарьинской областью», - сказала и.о. председателя областного Правительства.

В Самарской области есть предприятия, которые уже реализуют серьезные взаимовыгодные контракты на территории республики Узбекистан. Это «Пегас-Агро», «Электрощит» и другие. Налажено сотрудничество в сфере образования. В настоящее время на территории Самарской области обучаются более 2000 граждан Узбекистана. Развивается сотрудничество в сфере здравоохранения - подписано 4 меморандума между медицинскими учреждениями. Активно налаживаются контакты и в сфере молодежной политики.

Руководитель департамента молодежной политики Администрации Президента Республики Узбекистан Кахрамон Куранбаев подчеркнул, Россия является ключевым партнером для его страны, в последние годы активизировалось межгосударственное взаимодействие, особенно в сфере молодежной политики. «Несомненно это стало возможно благодаря стратегическому курсу, заданному Президентами республики Узбекистан и Российской Федерации», - отметил Куранбаев. Он напомнил, что сегодня в Узбекистане проживает около 1 миллиона граждан русской национальности, действует около 800 русскоязычных школ, высшее образование на русском языке можно получить в 15 филиалах российских вузов.

Представитель Узбекистана подчеркнул, что Самара — это один из важнейших научных центров России, в частности космонавтики. «Здесь живет трудолюбивый народ и у нас очень ценят опыт Самарской области в вопросах развития культуры, спорта, науки, образования, поддержки талантливой молодежи, обеспечения ее занятости», - отметил руководитель делегации республики, еще раз подчеркнув заинтересованность в расширении сотрудничества.

По предложению гостей будет рассмотрена возможность проведения форума молодых специалистов из Самары и Узбекистана в сфере космонавтики и авиации, организации совместного молодежного лагеря труда и отдыха, туристических маршрутов для молодежи.

Кроме того, особое внимание будет уделено организации в Самарской области консультационных и образовательных мероприятий для трудовых мигрантов из Узбекистана.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области
13 октября 2023, 12:43
Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области
На встрече предметно обсуждались условия, необходимые для успешного осуществления проекта.  Экономика
133
В Самаре пройдет ярмарка вакансий
12 октября 2023, 12:43
В Самаре пройдет ярмарка вакансий
 Масштабное событие для тех, кто ищет работу или хочет сменить сферу своей деятельности. Экономика
351
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
11 октября 2023, 11:55
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
Одной из необходимых мер, направленных на поддержание стабильной работы транспортной отрасли предложено рассмотреть вопрос об изменении стоимости проезда,... Транспорт
478
В центре внимания
Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области
13 октября 2023  12:43
Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области
140
12 октября начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область
13 октября 2023  12:08
12 октября начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область
101
В Самаре пройдет ярмарка вакансий
12 октября 2023  12:43
В Самаре пройдет ярмарка вакансий
352
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
11 октября 2023  11:55
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
478
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
11 октября 2023  10:42
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
546
Весь список