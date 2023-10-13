12 октября начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область

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На рабочей встрече с и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Натальей Катиной обсуждались вопросы укрепления торгово-экономических связей, расширения сотрудничества в научно-образовательной и инновационных сферах, проведения совместных мероприятий в сфере молодежной политики, культуры, спорта и туризма, а также взаимодействия в сфере миграционной политики, обучения молодежи.



Напомним, на 3-м Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, который недавно прошёл в Казани, Губернатор Дмитрий Азаров представил опыт сотрудничества Самарской области с республикой. Он отметил, что Узбекистан является стратегически важным торгово-экономическим партнером губернии. В рамках форума состоялись переговоры о сотрудничестве с самым южным регионом Узбекистана — Сурхандарьинской областью. Этот рабочий визит делегации Узбекистана стал продолжением достигнутых договоренностей.



Как отметила Наталья Катина отметила, отношения между Самарской областью и Узбекистаном развиваются очень динамично. «За последние 5 лет состоялось более 20 взаимных визитов на официальном уровне. Мы очень тесно сотрудничаем с Наманганской областью, сейчас налаживаем контакты Сурхандарьинской областью», - сказала и.о. председателя областного Правительства.



В Самарской области есть предприятия, которые уже реализуют серьезные взаимовыгодные контракты на территории республики Узбекистан. Это «Пегас-Агро», «Электрощит» и другие. Налажено сотрудничество в сфере образования. В настоящее время на территории Самарской области обучаются более 2000 граждан Узбекистана. Развивается сотрудничество в сфере здравоохранения - подписано 4 меморандума между медицинскими учреждениями. Активно налаживаются контакты и в сфере молодежной политики.



Руководитель департамента молодежной политики Администрации Президента Республики Узбекистан Кахрамон Куранбаев подчеркнул, Россия является ключевым партнером для его страны, в последние годы активизировалось межгосударственное взаимодействие, особенно в сфере молодежной политики. «Несомненно это стало возможно благодаря стратегическому курсу, заданному Президентами республики Узбекистан и Российской Федерации», - отметил Куранбаев. Он напомнил, что сегодня в Узбекистане проживает около 1 миллиона граждан русской национальности, действует около 800 русскоязычных школ, высшее образование на русском языке можно получить в 15 филиалах российских вузов.



Представитель Узбекистана подчеркнул, что Самара — это один из важнейших научных центров России, в частности космонавтики. «Здесь живет трудолюбивый народ и у нас очень ценят опыт Самарской области в вопросах развития культуры, спорта, науки, образования, поддержки талантливой молодежи, обеспечения ее занятости», - отметил руководитель делегации республики, еще раз подчеркнув заинтересованность в расширении сотрудничества.



По предложению гостей будет рассмотрена возможность проведения форума молодых специалистов из Самары и Узбекистана в сфере космонавтики и авиации, организации совместного молодежного лагеря труда и отдыха, туристических маршрутов для молодежи.



Кроме того, особое внимание будет уделено организации в Самарской области консультационных и образовательных мероприятий для трудовых мигрантов из Узбекистана.